〈房產〉2024年個人房地合一稅收創新高 新北擠下台中衝繳稅王第一名

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-14 14:52

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根據財政部最新統計，去年個人房地合一稅寫下歷史新高 684.4 億元，年增率高達 63.2%，其中 2024 房地合一繳稅王由新北市奪冠，個人房地合一稅高達 131.4 億元，年增率高達 89.3%，第二名則是台中市的 127.7 億元，年增率 52.1%，全年營利事業與個人全國的房地合一稅收高達 976 億元，再度刷新歷史新高。

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統計顯示，2024 房地合一稅收個人就達 684.4 億元，不過 2024 的個人房地合一稅收高峰落在 7 月的 73 億元，8 月 71.5 億元，之後隨房市景氣轉淡，房地合一稅收 11 月一度剩下 52 億元，12 月又回升到 66.3 億元，但整體房地合一個人稅收 2024 年仍年增高達 63.2%。

若以區域來看，個人房地合一稅收已經 7 連霸的台中市，2024 年則遭新北市擠下馬，個人房地合一稅收 131.4 億元，年增 89.3%，反映新北房市過去一年出售時價格大漲，曾敬德表示，新北市許多重劃區房價上漲，加上交易量大帶動稅收增加。

2024 年個人房地合一稅第二名的台中市，個人房地合一稅收也達 127.7 億元，年增率高達 52.1%，高雄市房地合一稅收 97.5 億元，年增 83.3%。