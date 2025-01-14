〈房產〉2024年個人房地合一稅收創新高 新北擠下台中衝繳稅王第一名
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-14 14:52
根據財政部最新統計，去年個人房地合一稅寫下歷史新高 684.4 億元，年增率高達 63.2%，其中 2024 房地合一繳稅王由新北市奪冠，個人房地合一稅高達 131.4 億元，年增率高達 89.3%，第二名則是台中市的 127.7 億元，年增率 52.1%，全年營利事業與個人全國的房地合一稅收高達 976 億元，再度刷新歷史新高。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，房地合一稅收大漲反應出售的屋主房價出現明顯增值，過去常由交易量大且價格飆漲的台中居冠，此次新北市整體房價也出現走揚，加上新北市的不動產交易量大，超車台中市成為新的房地合一稅繳稅王，不過也因為房地合一稅收實在太多，國稅局也會仔細檢視民眾節稅方式是否符合規定。
統計顯示，2024 房地合一稅收個人就達 684.4 億元，不過 2024 的個人房地合一稅收高峰落在 7 月的 73 億元，8 月 71.5 億元，之後隨房市景氣轉淡，房地合一稅收 11 月一度剩下 52 億元，12 月又回升到 66.3 億元，但整體房地合一個人稅收 2024 年仍年增高達 63.2%。
若以區域來看，個人房地合一稅收已經 7 連霸的台中市，2024 年則遭新北市擠下馬，個人房地合一稅收 131.4 億元，年增 89.3%，反映新北房市過去一年出售時價格大漲，曾敬德表示，新北市許多重劃區房價上漲，加上交易量大帶動稅收增加。
2024 年個人房地合一稅第二名的台中市，個人房地合一稅收也達 127.7 億元，年增率高達 52.1%，高雄市房地合一稅收 97.5 億元，年增 83.3%。
曾敬德表示，房地合一稅收實在太驚人，納稅人也會想辦法利用一些方式節稅，包括重購退稅或者持有滿 6 年的 400 萬元免稅額度，不過相關節稅方式都有規範，民眾應該事前規劃，並且完全符合規定，並將相關單據都留存妥善，才能夠聰明節稅。
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