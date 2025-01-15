〈房產〉壽險業不動產投報率計算標準獲調降 添2025年購置商辦強大底氣

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-15 12:47

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近年升息導致壽險收益門檻提高，不少業者 2024 年都出現賣樓交易，包括遠雄人壽保險，2024 年 9 月以 1.56 億元出售中正區「益群實業大樓」10 樓；南山人壽則於去年 1 月賣掉內湖「南山瑞光大樓」以及「南山利豐大樓」總計約進帳 47.89 億元，但金管會在 1 月調降保險業不動產收益率的計算標準，可望購置商辦底氣。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行自 2022 年升息，造成壽險業手中的不動產投資最低收益率從升息前的 2.095% 一口氣上升至 2.97%，已逼近 3%，難以符合法定標準，因此部分業者在 2024 年重新盤點資產，進一步「汰弱換強」。所幸金管會 2025 年 1 月調整保險業不動產收益率的計算標準，下降至 2.545%，對壽險業者壓力有明顯舒緩，對於在去年現金落袋的業者而言，在今年更有評估買進新商用不動產的底氣。

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不過，壽險業不動產交易有出也有進，像是全球人壽去年 11 月，以 25.89 億元買下桃園大園區「東煒國際物流園區」廠辦；另外，壽險業者也看好台南的南科廠辦需求，去年 1 月，南山人壽以 11.88 億元購入新市區看西路 5 號廠房及土地，而台新人壽則以 14.5 億元取得永康區永科三路 19 號建物及土地。