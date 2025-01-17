〈房產〉輝達來台設總部引熱議 桃園27公頃工業地銷售案也浮出檯面

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-17 12:27

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輝達來台設置總部引起熱議，而同時桃園最大宗工業地出售案即將公開、面積逾 8 萬坪。商仲業者高力國際接受委託，銷售觀音工業區的 27 公頃 (約 8.3 萬坪) 工業地，推估未來可興建樓地板面積超過 25 萬坪。

高力國際企業客戶服務部資深執行董事陳頌民指出，此案是桃園市目前已知的最大一宗工業區土地出售案，主要採取整塊銷售模式，但也不排除可分割出售，但有最小銷售面積，主要仍以買家需求為主。

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根據高力國際統計，2023 年全台工業地產成交額達 859 億元，光是桃園市就貢獻近 300 億元，占比超過 35%，而且因為設廠以及興建物流中心等需求強勁，促使桃園市工業地價不斷往上竄高，目前桃園市主要工業區地價每坪落在 30 至 40 萬元。

而 2024 年工業地產交易量更加熱絡，全年交易額累積達 1352 億元，尤其下半年成交總額更高達 877 億元，占全年 65%。高力國際認為，下半年在企業自用及擴廠強勁，且自用廠商購地設廠較不受銀行融資額度限制，確實是進場布局的好時機，也推升全年工業地產交易額。