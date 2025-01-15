庫藏股是甚麼、怎麼查、近期有哪些股票在執行庫藏股?
鉅亨研報 2025-01-15 16:30
在台灣股票市場，庫藏股是一種常見的市場操作工具，往往會引發市場關注並影響個股的股價波動。交易者可利用庫藏股相關事件作為操作的依據。本文將深入探討庫藏股的概念、公告方式、執行流程，以及如何查詢相關資訊。
一、什麼是庫藏股？
庫藏股是指公司依照法律規定，在市場上買回本公司發行在外的股份。通常是以下幾個目的：
1. 穩定股價：當公司認為其股票被市場低估時，透過回購股份支撐股價。
2. 提升每股盈餘（EPS）：回購後，流通在外的股份減少，進而提升 EPS。
3. 公司策略運用：將回購的股份作為員工獎勵或未來再發行之用。
根據《公司法》及《證券交易法》，公司可利用盈餘或保留盈餘進行庫藏股買回，但需遵守一定比例及程序。
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二、庫藏股如何公告？
公司執行庫藏股計畫時，需依規定進行公告，確保資訊透明。公告的流程如下：
1. 董事會決議：公司須先由董事會通過庫藏股計畫，決定以下細節：
(1) 回購股份的數量及上限。
(2) 買回價格的區間。
(3) 預計買回的期間。
(4) 買回後的用途（如員工獎勵或維護公司信用及股東權益）。
2. 公開資訊觀測站公告：公司需於董事會決議當日，將相關資訊公告於公開資訊觀測站。公告內容包括上述回購計畫的詳細資訊。
三、庫藏股如何執行？
庫藏股的執行涉及多個步驟，並受法規約束：
1. 執行期限：公司必須在公告的時間範圍內進行買回操作，通常最長為兩個月。
2. 回購價格區間：公司需在事前公告的價格範圍內執行買回，且不得任意變更。
3. 執行方式：
(1) 公司多透過集中市場或店頭市場進行回購。
(2) 買回時，公司通常選擇分批執行，以避免對市場價格造成過大影響。
4. 法律限制：
(1) 每日回購股份數量不得超過當日成交量的一定比例。
(2) 總回購股份數不得超過公司已發行股份的 10%。
5. 回購後處理：公司完成回購後，可將股份作以下用途：
(1) 減資：銷毀股份，減少股本。
(2) 員工獎勵：提供員工認股或獎勵。
(3) 再發行：未來重新釋出。
四、如何查詢庫藏股資訊？
可以透過公開資訊觀測站查詢到庫藏股的相關資訊。
點擊公開資訊觀測站 ->” 投資專區”->“庫藏股資訊專區”->” 庫藏股統計彙總表”
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