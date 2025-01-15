調查：77%受害者被投資詐騙捲走血汗錢 25%二度上當竟是這原因

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-15 18:37

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根據「打詐儀錶板」顯示，台灣人平均每日被詐騙 4-5 億元。《今周刊》今 (15) 日公布「2024 全民反詐騙大調查」結果顯示，投資詐騙是民眾最常接觸到的詐騙訊息，也是最多人受騙的樣態 (76.9%)，但高達 8 成民眾有信心識別詐騙，尤以高學歷、高收入者為最。值得注意的是，每 4 名受害者中就有 1 名不只被騙過一次，依據受害者自述，反覆上當的原因是急於追回財損。

投資詐騙最大宗 假冒親友或公務機關不容小覷

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根據調查結果顯示，民眾最常從手機來電接觸到詐騙訊息 (31.9%)，社群媒體和手機簡訊則分別占超過 23%。詐騙訊息中以投資詐騙 (31.3%) 最多、其次是購物詐騙 (15.4%) 及假冒公務機關詐騙 (10.7%)，平均每個月有三成民眾會收到意圖詐騙的簡訊。

《今周刊》另以問卷了解 52 名詐騙受害者的被騙實況，結果不出所料，以投資詐騙佔最大宗 (76.9%)，其次是交友及愛情詐騙 (44.2%)，有超過一半的受害者同時捲入兩種型態以上的「複合式詐騙」，又以投資結合交友／愛情詐騙，以及投資搭配購物詐騙最為常見，更有八成受害者財損金額超過百萬元。

若進一步細究各年齡區間的詐騙樣態可發現，不滿 50 歲的族群，較常接觸到「購物」、「假詐單」、「中獎／優惠」等詐騙，單筆財損金額較小；而逾 50 歲的中高齡族群，平均 17.1% 接觸假冒公務機關、假冒親友等詐騙樣態，甚至是 70 歲以上長者受騙樣態的第一名。《今周刊》當期雜誌便報導一位即將 65 歲屆齡退休的傳產高階主管，被假檢警詐騙高達 4700 萬的故事，畢生積蓄一夕化為烏有。

多數民眾自認不會受騙 學歷或收入愈高愈有信心

2024 年全台詐騙財損金額粗估破千億，但調查顯示高達 8 成問卷受訪者有信心識別詐騙，學歷或個人年收入愈高的民眾，愈有信心不會受騙，特別是從事「專業、科學和技術服務業」人士，以及普遍對詐騙手法較熟悉的「金融保險業」、「公務員與軍警人員」，信心指數特別高，自認能識別詐騙比率均超過 93%。

但無論年齡分布，當接獲疑似詐騙訊息，只有不到 15% 受訪者表示會主動向政府相關管道通報或檢舉，而有逾 82% 的受害人即使進行查核，依然受騙。顯見整體社會對識詐能力過度自信、對詐騙訊息消極面對，成為防詐雙重警訊。

社群平台放送詐騙廣告，已成詐騙溫床，《今周刊》接觸到的 52 名受害者中有六成 (31 人) 是透過社群媒體收到詐騙訊息。對此，逾 7 成問卷受訪者也認為對未依法在 24 小時內未下架詐騙廣告的社群平台業者，應提高開罰強度 (74%)，同時應強制將涉及詐騙的帳號、粉絲專頁及社團移除 (73.7%)，避免更多人受害。

不動產預告登記 防堵詐騙的自保機制

大多數受害者遭詐騙的資產以活期存款 (88.5%) 最常見 ，但房地產 (17.3%) 在被詐騙資產上也是榜上有名。目前地政事務所已經開放民眾替家人的不動產辦理「預告登記」，未來不動產要移轉、抵押等，都必須經過指定的「請求權人」(如配偶、小孩) 同意才能動作，可避免被詐騙集團利用。

不過，調查發現，有高達 83% 的民眾不知道不動產可以辦理預告登記，得知後，有超過 74% 民眾願意辦理。

民眾在解除定存或匯出大額款項時，現行制度並無通知第三人機制。調查顯示，未來若開放民眾自由選擇，有 78.9% 的問卷受訪者贊成解除定存或匯出逾一定金額款項時，須通知指定聯絡人，更有逾 9 成願意親自辦理。也有逾 8 成問卷受訪者表明願意犧牲部分個資，當帳戶有異常交易情形時，授權銀行將訊息通知其他金融機構。