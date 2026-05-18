鉅亨研報 2026-05-18 11:02

一、掌握新經濟趨勢，主動選股強化進攻能力

【ETF觀察】台股主動 ETF 黑馬浮現！00405A 正在盯上的「明日之星」是誰？ (圖:shutterstock)

在市場快速輪動下，主動式 ETF 具備更高的調整彈性，能即時因應景氣與產業週期變化。00405A 主動富策略 ETF 聚焦具備高成長性與擴張潛力的企業，透過主動篩選機制，提高布局新經濟題材的效率與勝率。

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二、強大護城河企業為核心，打造穩健競爭力組合

產品選股邏輯以護城河深度、產業競爭門檻與營運現金流為重點，重押長期競爭力明確的企業。此策略有助降低市場雜訊的干擾，並強化投資組合在景氣波動環境下的穩健度，兼顧成長性與抗跌性。

三、多因子量化框架支撐，提升選股品質與一致性

00405A 採多因子量化模型輔助研究，包括成長動能、估值水位、財務體質等關鍵指標，提升投資決策的一致性。結合主動調整優勢，提供投資人兼具成長與風險控管的配置選項，成為市場追求主動式 ETF 的核心亮點。

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