本週操盤筆記：美英歐通膨數據、中國GDP、美股金融股財報

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-12 21:50

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本週操盤筆記 (0113-0117)

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1. 美英歐通膨數據

周三 (15 日) 公佈的美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 為市場首要關注，任何顯示通膨恐將持續更久的數據，將引發市場對聯準會 (Fed) 是否進一步降息的質疑。去年 11 月，美國 CPI 連兩月攀升，從 10 月的 2.6% 升至 4 個月高點 2.7%。ING 經濟學家 James Knightley 在最新研究報告中寫道：「在通膨高企環境下，聯準會暫緩降息風險越來越大。」

在英國，去年 11 月通膨率也連兩月走增，從 2.3% 攀升至 8 個月高點 2.6%，歐元區去年 12 月 CPI 初值也顯示年增 2.4%，連 3 月攀漲並創 5 個月以來新高。

2. 債市表現

本周公布的通膨數據也可能進一步推升債券殖利率。全球各國政府公債上周遭拋售，英國十年債殖利率觸及 2008 年新高，30 年殖利率更創 1998 年來新高。美債十年期殖利率上周五 (10 日) 也因非農業就業人數激增 25.6 萬人，遠優市場預期而躍升至去年 11 月高點，朝 5% 叩關邁進。

在中國，人民銀行上周五宣布暫停購入國債，此舉被市場視為對債市過熱擔憂加劇的信號，中國國債殖利率是否進一步下跌也備受市場關注。

3. 中國 GDP

中國將在周五 (17 日) 公布去年第四季 GDP 數據，去年第三季僅年增 4.6%，能否實現 2024 年 5% 左右經濟成長目標備受各界關注。經濟學家指出，由於北京當局近期推出一系列刺激措施，去年第四季 GDP 成長率可能回升至 5.1%。

此外，中國周一 (13 日) 將公布上月貿易數據，周五也將發布零售銷售、工業生產及固定投資最新數據，且市場也將關注房市相關數據，即便人們對中國房市持續改善的預期偏低。

4. 美股財報季