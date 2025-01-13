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美股能否躲過「熊抱」 就看本周通膨數據熱不熱

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-13 16:50

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美股能否躲過「熊抱」 就看本周通膨數據熱不熱。(圖:shutterstock)

美國去年 12 月非農就業報告意外強勁，市場普遍預期聯準會 (Fed) 今年降息更加謹慎，拖累美股上週五 (10 日) 重挫，美股本周是否能扭轉頹勢，15 日公布通膨數據將是關鍵之一，若通膨數據高於預期，可能進一步加劇市場波動。

標普 500 指數回吐 2025 年初以來的全部漲幅，道瓊那斯達克則是連續兩週收跌。市場恐慌指數 VIX 則觸及三週以來高點，反映投資者對未來走勢的不安。


強勁的勞動市場可能推動經濟加速增長，同時也可能導致物價進一步上升。市場擔憂，為控制仍處於高位的通膨，聯準會可能被迫採取更為保守的降息策略。

聯邦基金期貨顯示，目前多數交易員押注 Fed 可能要等到 6 月才會再度降息。同時，各大投行也相繼調降 Fed 今年降息次數，美國銀行甚至預估可能轉向升息。

CFRA Research 市場策略師 Sam Stovall 指出，「今年的開局不如人意」，強調高於預期的就業數據可能令股市面臨更具挑戰性的環境。

市場目前聚焦 1 月 15 日即將公布的消費者物價指數 (CPI)，若數據高於預期，可能進一步加劇市場波動。Allspring 資深投資組合經理 Bryant VanCronkhite 預告，若 CPI 表現過熱，市場可能出現大幅拋售，因 Fed 不僅會暫停降息，甚至可能重新考慮升息。

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