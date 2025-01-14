出口限制不足懼 美銀列4大理由喊買輝達

鉅亨網編譯許家華 2025-01-14 11:17

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美銀分析師周一 (13 日) 報告重申輝達 (NVDA-US) 股票的買入評級，稱該公司仍是半導體行業的佼佼者，並列舉了投資者應持有輝達股票的四大理由。

首先是新款 Blackwell 晶片的成功推出。

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近期在 CES 大會上，輝達管理層對其新款 Blackwell 晶片成功推出表達了信心，儘管市場對執行能力表示擔憂，且諸如博通 (AVGO-US) 和 Marvell (MRVL-US) 等公司開發的定制 ASIC 晶片競爭強烈，但輝達的策略依然穩健。

再者，輝達在新市場的擴張是其重要的成長動力。

美銀解釋，輝達在機器人、自動駕駛汽車以及人工智慧個人電腦和工作站領域等市場的擴張是顯著的成長動力，尤其是透過其 Project DIGITS 計畫取得了長足進步。

第三，美銀認為輝達的估值極具吸引力。

輝達交易價落在 2025 年預測收益的 31 倍 (本益比 31 倍)，處於其典型本益比 25 到 35 倍的估值範圍內，這意味輝達是個吸引人的投資標的，尤其是考量其 AI 領域的霸主地位。

最後，即將到來的重大事件將鞏固輝達在 AI 產業的主導地位。

輝達排定 2 月 26 日發布的第四季財報，並於 3 月 17 日舉行旗艦 GTC 大會，預計將凸顯輝達持續創新的成果和持久投資 AI 的重要性。