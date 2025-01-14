輝達AI晶片部署傳技術問題 丟失微軟等大客戶訂單

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-14 02:10

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根據美媒《The Information》周一 (13 日) 援引知情人士消息報導，輝達最新一代人工智慧 (AI) 晶片 Blackwell 在部署至資料中心時遇到技術問題，主要包括伺服器機架過熱和晶片連接異常。

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因延遲交付，微軟原本計劃安裝大量 GB200 的鳳凰城資料中心現在已經裝滿 H200 晶片。知情人士透露，如果輝達無法解決這些問題，其性能可能會低於公司承諾的水準。

Blackwell 晶片以其卓越性能和高能效廣受期待。與上一代產品 Hopper 相比，Blackwell 的能源效率提高四倍，吸引微軟、亞馬遜、Google 和 Meta 等科技巨擘。每家公司為此下達價值逾 100 億美元的訂單。

然而，將多個高功耗晶片整合到一個伺服器機架中比預期更具挑戰。每個 Blackwell 機架比家用冰箱還高，重量接近本田 Civic 汽車。由於計算密度極高，機架必須採用水冷系統，而非傳統的風冷系統。

對於多數 AI 開發商和資料中心營運商而言，部署這種特殊機架是全新且複雜的任務。此外，並非所有資料中心都能滿足這些機架的環境需求，客戶必須重新規劃部署方案。

由於過熱和連接問題，部分客戶削減了 Blackwell GB200 機架的訂單。儘管面臨挑戰，輝達仍有機會挽回局面。如果能夠及時解決這些技術問題，客戶或許會重新增加訂單。此外，儘管機架有問題，Blackwell 晶片的性能仍然優於上一代產品，輝達可能會為問題機架找到其他買家。

據知情人士透露，作為 OpenAI 的伺服器供應商，微軟原計劃在其鳳凰城的一個設施中安裝至少包含 5 萬枚 Blackwell 晶片的 GB200 機架。然而，由於 Blackwell 晶片從去年開始延遲交付，OpenAI 要求微軟儘早為其提供上一代輝達 H200 晶片。這項變更導致原本計劃安裝大量 GB200 的鳳凰城資料中心現在已經裝滿了 H200 晶片。

據悉，微軟現在計劃在今年 3 月在鳳凰城的設施中安裝包含 12,000 枚 Blackwell 晶片的 GB200 機架，數量約為最初計畫的四分之一。另一位與微軟合作的人士表示，該公司也計劃在今年稍後 GB300 Blackwell 機架上市時進行採購。

輝達原本計劃在去年年底開始向客戶交付 Blackwell 機架，但由於晶片設計缺陷導致初期延遲了 3 個月。儘管輝達已經修復這個問題，但到 11 月時，客戶開始擔心機架的過熱問題。為此，輝達多次要求供應商更改設計。