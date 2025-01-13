輝達開年後股價再創新高！法人籲把握CES機會財 「這主題」最具爆發力
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-13 16:08
輝達執行長黃仁勳在美國消費性電子展 (CES) 上特別點出機器人、自駕車、RTX 50 系列顯示卡與最新超級電腦 Project DIGITS 等，其中超級電腦裡面的晶片 GB10，是與台廠知名 AI 供應鏈合作設計的晶片，可望為台股哪些主題帶來利多？野村投信指出，以彭博研發龍頭指數為代表，近兩次 CES 展後 1 週、1 個月與 3 個月平均表現分別達 ，相對 S&P 500 指數與 NASDAQ 指數更具爆發力，創新研發科技股最被看好，不妨趁年初逢機布局。
美股多頭總司令的輝達股價在 2025 年開年之後再度創下歷史新高，究竟 CES 展將為美股帶來哪些商機？除了科技股還有哪些值得留意的投資機會？
00971 野村美國創新研發龍頭 ETF 基金經理人林怡君表示，AI 科技股正夯，同步帶旺美股主要指數，根據統計近兩次美國 CES 展後美股往往迎來一波短線行情。以 S&P 500 指數為例，近兩次 CES 展後 1 週、1 個月與 3 個月平均表現分別達 + 2.42%、+7.25% 與 + 8.90%，表現不俗。
若進一步觀察科技股為主的 NASDAQ 指數，上述期間平均表現分別為 + 3.67%、+12.10% 與 + 13.32%，表現比一般大盤更出色。然而，若進一步聚焦各產業的創新領頭羊、以彭博研發龍頭指數為代表，近二次 CES 展後 1 週、1 個月與 3 個月平均表現分別達 + 3.82%、+13.29% 與 + 16.85%，相對 S&P 500 指數與 NASDAQ 指數更具爆發力。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，展望 2025 年，美國進入降息循環，從經濟數據來看，服務業依舊穩健，製造業回暖，新訂單減去客戶庫存持續走揚，有利美股後續動能，CES 展也點燃投資人熱情，推高股市。在沒有迫在眉睫的經濟衰退、聯準會降息有利於軟著陸，倘若通膨沒有向上，風險資產將有進一步上漲的潛力，美股有望迎來另一個強勁年，想參與美股向上行情的投資人，不妨把握年初佈局。
張繼文進一步分析指出，根據統計，1 月收紅往往是全球股市年內循環的常態，多頭動能往往能持續 3-6 個月，因此有意參與美股向上行情的投資人，不妨把握年初佈局的好時機。此次從川普當選以來 (2024/11)，表現最佳的類股依然為資訊科技及非必需消費品等成長股，顯示市場對川普推動親商政策抱有高度期待，成長股行情可望在川普 2.0 任期延續。
甫於 1 月 9 日正式掛牌的 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF，便是全台首檔聚焦在「研發龍頭」的美股 ETF，亦即個股研發費用須連續 3 年均正成長、且研發占銷售額比率須在前 90% 等標準，可謂全台首檔「會進化」的美股 ETF，更可望追求比美股大盤更具爆發力的成長動能。投資人不妨從 1 月開始分批佈局，若遇盤勢震盪時更可考慮加碼。
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