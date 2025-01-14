兩投行調升Alphabet目標價 唯AI挑戰、法律風險仍存

鉅亨網編譯許家華 2025-01-14 13:29

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投行 Stifel 和富國銀行上調了 Alphabet (GOOGL-US) 股票目標價。

Stifel 分析師 Mark Kelley 將 Alphabet 股票目標價從 200 美元上調至 225 美元，同時維持買入評級，意味該股可望較上周五收盤價上漲 17%。

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同時，富國銀行分析師 Ken Gawrelski 將該股目標價從 187 美元上調至 190 美元，並重申同等權重評級，其新目標價意味該股較上周五收盤價下跌 1%。

Kelley 寫道，Alphabet 是「搜尋和廣告支援的線上影片領域的主導者」，且該公司擁有由人工智慧 (AI) 和數位廣告推動的「長期成長機會」。

Alphabet 除了擁有旗艦聊天機器人和 AI 助理 Google Gemini，還為企業提供了一系列工具，包括由 AI 驅動的廣告解決方案。

儘管市場上有大量的 A 工具，但 Kelley 認為 Alphabet 仍走在自己的道路上。「我們認為，競爭威脅的說法在很大程度上被誇大了。」

儘管富國銀行預測該股「短期內將保持穩定」，但 Gawrelski 也意識到 Alphabet 推進 AI 領域的弊端，其中關鍵在於 Alphabet 將以多大的力度推廣 Google Gemini，甚至可能「冒著搜尋業務遭蠶食的風險」。

去年谷歌推出專為自家搜尋業務打造的全新 Gemini 模型，可驅動「「AI 概覽 (AI Overviews)」或在谷歌搜尋結果的頁面頂部出現生成式 AI 摘要。

富國銀行預計，人工智慧代理「將逐漸取代搜尋，成為關鍵的網路導航介面」。到 2028 財年，Alphabet 的傳統搜尋收入將開始出現負增長。

該分析師寫道：「即使谷歌保持搜尋領域的領先地位，未來十年恐怕也難複製之前的繁榮。」

儘管谷歌深陷各種司法困境，但富國銀行認為，谷歌搜尋的相關案件本季「較為平靜」，應有利於其母公司的股價。

哥倫比亞特區地方法院 8 月裁定，谷歌透過簽署獨家分銷協議，使其搜尋引擎成為某些瀏覽器預設選項的作法，違反了反壟斷法，而其中一種補救措施是要求谷歌剝離 Chrome。

預計法官將在 2025 年 8 月之前對此案作出判決。

儘管谷歌 2025 年第一季可能會收到另一起廣告技術反壟斷案的判決，，但富國銀行認為這「對其股價影響較小」。