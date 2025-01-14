全球智慧手機銷量反彈 但蘋果AI未引發換機潮

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-14 09:10

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第三方市場調查機構 Counterpoint 周一（13 日）公布的 2024 年全球智慧手機市場報告顯示，全球智慧手機市場在經歷連續兩年下滑後，終於恢復增長，但被市場熱炒的蘋果 (AAPL-US) 人工智慧（AI）手機並未引發換機潮。

數據顯示，在宏觀經濟環境逐漸改善的情況下，全球智慧手機市場 2024 年銷量成長 4%，走出 2023 年寫下的十年來最低點。

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Counterpoint 研究主任 Tarun Pathak 表示：「在經歷了艱難的 2023 年後，2024 年是復甦和正常化的一年。智慧手機仍然是一種不可或缺的產品，對人們的日常生活至關重要。」

他指出，隨著宏觀經濟壓力緩解，市場從 2023 年第四季開始出現復甦跡象，現在已連續五個季度增長。「幾乎所有市場都出現了成長，主要是歐洲、中國和拉丁美洲。」

銷售數據顯示，去年蘋果 iPhone 的市佔率降至 18%，三星也出現了下滑。相比之下，小米 (01810-HK) 、Vivo 等中國品牌搶佔了更多市佔率。

Counterpoint 高級分析師 Ivan Lam 指出，iPhone 銷量下降，但消費者正在轉向蘋果超高端產品，這有助於抵銷部分銷量下滑的影響。「舉例來說，在 2023 年第四季，Pro 和 Pro Max 在中國佔 iPhone 總銷量 45% 左右，但在 2024 年第四季，我們可能會看到這一比例會超過 50%。」