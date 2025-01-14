〈美股盤後〉主指漲跌互見 道瓊收高逾350點

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-01-14 05:37

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美國股市周一 (13 日) 漲跌互見，美國公債殖利率仍維持在高位，因投資人降低了對聯準會 (Fed) 降息速度的預期。

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即將於下周就任總統的川普 (Donald Trump) 承諾的關稅政策也加劇了市場對通膨的擔憂。

美國公債殖利率小幅上升，10 年期公債殖利率觸及 4.805%，為 14 個月高點。

市場目前預期 Fed 今年可能降息約 27 個基點，並對 6 月降息的機率預估為 52.9%。

道瓊指數受聯合健康集團 (UnitedHealth Group)(UNH-US) 上漲帶動而走高。此前，美國總統拜登 (Joe Biden) 政府提議 2026 年提高由私人保險公司運營的 Medicare Advantage 計畫的償還率，這將導致支付增加 2.2%。

CVS Health(CVS-US) 和 Humana(HUM-US) 的股價也上漲，標普 500 的醫療保健板塊隨之上升。

公用事業和科技板塊領跌，均下跌超過 1%。

能源類股上漲，是標普 11 大主要板塊中漲幅最大的板塊，因市場預期美國將擴大對俄羅斯石油的制裁，迫使印度和中國的買家轉向其它供應商，推高了油價。

莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 為標普 500 中跌幅最大的個股，因該公司將 2025 年的銷售預期下調 10 億美元。

即將於周三公布的消費者價格指數 (CPI) 數據和 Fed 的經濟活動褐皮書 (Beige Book) 或有助於掌握對 Fed 政策前景的看法。

美股周二 (14 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 358.67 點，或 0.86%，收 42,297.12 點。

那斯達克指數下跌 73.53 點，或 0.38%，收 19,088.10 點。

S&P 500 指數上漲 9.18 點，或 0.16%，收 5,836.22 點。

費城半導體指數下跌 17.43 點，或 0.35%，收 5,020.04 點。

NYSE FANG + 指數下跌 101.02 點，或 0.78%，收 12,897.35 點。

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王全收低。Meta (META-US) 下跌 1.22%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.03%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.54%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.42%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.22%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.36%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.34%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.65%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.82%。

企業新聞

《The Information》引述消息人士報導稱，輝達 AI 晶片 Blackwell 在部署至資料中心時遇到技術問題，主要包括伺服器機架過熱和晶片連接異常。這些問題對資料中心的部署進程造成阻礙，導致輝達多間客戶包括微軟、亞馬遜旗下 AWS、Google、Meta 最近砍掉部分 Blackwell GB200 機架的訂單。

OpenAI 周一闡述了其對美國 AI 發展的願景，聲稱美國需要外部投資和支援性監管，才能在新興技術競賽中保持領先中國。該 AI 新創發表了一份長達 15 頁、名為《經濟藍圖》的文件表示，「晶片、數據和能源是贏得 AI 的關鍵」，美國須立即採取行動，制訂有助於確保其優勢的全國性規則。

愛迪生國際 (Edison International)(EIX-US) 股價重挫 11.89%，此前《彭博》報導稱，位於加州南部的這間公用事業公司因其設備被指責引發該州部分地區的野火而面臨訴訟。

晶片公司技術供應商安謀 (Arm)(ARM-US) 正制定一項把價格提高至最多 300% 的長期策略，同時正討論設計自己的晶片，以便與其最大客戶競爭。

華爾街分析

LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 表示，「隨著 10 年期公債殖利率可能達到 5%，我認為股市很難在這裡取得任何有意義的進展，除非至少利率能夠穩定下來。」Turnquist 補充道，「我們認為市場進入熊市領域的風險不大，但短期內確實可能出現修正。」

Ingalls & Snyder 資深投資組合策略師 Tim Ghriskey 表示，「市場擔憂我們可能會看到更高的通膨數據，但我不確定情況是否真的如此。不過，這確實是目前的主要擔憂，並且可能還需要一段時間才能再次看到較低的利率。」

Ghriskey 繼續談到，「通膨問題依然存在，而整體上較高的殖利率對債市和股市來說都不是好消息。此外，1 月 21 日即將到來，我們將關注新政府會採取什麼措施。」