啓碁越南廠榮獲UL 2799廢棄物零填埋鉑金級、LEED黃金級綠建築

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-13 15:30

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網通廠啓碁 (6285-TW) 越南廠區獲雙料國際肯定，不但正式取得全球最具指標性驗證系統 UL 2799 廢棄物零填埋最高級別「鉑金級認證」，廢棄物轉化率達 100%；越南二期廠房更獲美國 LEED v4 BD+C: New Construction（Leadership in Energy and Environmental Design）新建築類黃金級綠建築認證，能源管理表現傑出。

啓碁積極實踐低碳轉型，優化生產流程和減廢方式，避免廢棄物因焚燒或掩埋致環境損害，提高廢棄物轉化率、減少資源浪費和廢棄物處置成本。同時以 ISO 14001 管理廢棄物，透過環境數據平台追蹤、分析各製程或產源廢棄物的組成比例，檢視組織內資源循環的改善空間；2023 年，資源回收率達 87%、效益超過新台幣 5,300 萬元，展現資源運用成果。

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為使綠色產品更具循環經濟價值，以 UL 2799 廢棄物零填埋認證分析全據點的廢棄資源產生流程，藉全廠訪談鑑別越南廠的廢棄物流向，尋求改善機會；並對內加強教育訓練，落實廢棄物分類、減廢、再利用，提高回收效益。

此外，啓碁長期關注生態保護、節能減廢、綠色生產，並將這些價值融入建廠規畫，評估生態綠化量、基地保水性、減碳與減廢程度等，建造消耗最少地球資源、製造最少廢棄物，具生態、節能、健康特性的建築物。

南科廠是啓碁第一個綠建築廠房，如今，越南二期廠房獲美國綠色建築協會（USGBC）授予 LEED 黃金級認證，LEED 以環境多樣性與綠色交通、空間永續性、水資源運用效率、能源與大氣管理等為評比構面，啓碁設置高效用水設備、智慧水表、再利用系統，執行太陽能自發自用與擴建專案，利用廠區剩餘空間增設太陽能發電，使越南廠區整體太陽能板總建置容量達 5,445 kWP，年度可達約 500 萬度自用發電量，綠電使用比例增至 8%；又以 HVAC 系統、優化建築外殼等措施提高能源使用率，在水資源、能源管理方面獲得近乎滿分的肯定。