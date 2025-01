啓碁越南廠榮獲UL 2799廢棄物零填埋鉑金級、LEED黃金級綠建築

網通廠啓碁 (6285-TW) 越南廠區獲雙料國際肯定,不但正式取得全球最具指標性驗證系統 UL 2799 廢棄物零填埋最高級別「鉑金級認證」,廢棄物轉化率達 100%;越南二期廠房更獲美國 LEED v4 BD+C: New Construction(Leadership in Energy and Environmental Design)新建築類黃金級綠建築認證,能源管理表現傑出。