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啓碁推三大智慧製造方案 RFID Tunnel系統掃描大量貨物精準率達99%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-25 16:43

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啓碁推三大智慧製造方案　RFID Tunnel系統掃描大量貨物精準率達99%。(鉅亨網記者吳承諦攝)

網通廠啓碁 (6285-TW) 參展台灣國際人工智慧暨物聯網展，展示 InSpec 3.0、Triple AOI 及 RFID 三大智慧化解決方案；啓碁今 (25) 日表示，RFID Tunnel 系統結合天線技術，可在工廠內迅速掃描大量貨物，準確率達 99.9%。

針對工廠物料管理需求，啓碁運用累積十年以上的 RFID WAVE® Antenna 技術，開發出讀取準確率達 99.99% 的 RFID Tunnel 智慧門型系統，可同時掃描大量物品，提升盤點效率，透過特殊天線技術，解決訊號死角及干擾問題，已取得多項專利。


關於 InSpec 3.0 系統，啓碁指出，系統結合 AIoT 技術，透過在 SMT 回焊爐內布建感測器，收集生產數據並建立數位分身，實現即時品質監控，可以免除傳統需停機量測的限制，實時對每片印刷電路板產品進行監控，較過往每千至萬片才抽檢一次的頻率大幅提升。

在品質檢測方面，啓碁開發的 Triple AOI 系統，採用 AI 與人工協作模式，克服傳統 AOI 系統易過度剔除良品、需大量人力複檢的問題。系統導入後，可自動學習人工判定結果，在降低誤判率同時，有效減少一半人力需求。

啓碁表示，這些智慧製造方案主要鎖定工廠客戶，協助企業提升生產品質、優化物料追蹤，並達到減少人力、提高產能等效益。

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