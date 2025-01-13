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〈金寶集團旺年會〉許勝雄：黃仁勳已把AI變成全人類運動 無所不在

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-13 17:31

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康舒董事長許介立(左)、金仁寶總裁許勝雄(左二)、金寶執行長陳威昌(右二)、泰金寶總經理鄒孔訓(右)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

金寶集團今 (13) 日舉辦旺年會，總裁許勝雄談到 AI 是否泡沫化問題，認為 AI 儼然成為全人類運動，未來 AI 將無所不在、無遠弗屆，且沒有 AI 就無法獲得認同，認為企業在經營上，或是政府訂定政策，都需將 AI 考慮進去。 

外界擔憂 AI 是否會像網際網路一樣泡沫化，許勝雄認為，網路並沒有泡沫化，只是在金融體系中產生泡沫，不過延伸發展各種科技應用，才有現在的 3G、5G，且是持續性的運作。 


許勝雄進一步提到，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳已經把 AI 變成全人類的運動，每個國家在訂定政策、企業思考產品研發設計、經營管理等，都會想到 AI，AI 已經無所不在。未來產品的基本概念就是 AI，沒有 AI 就無法獲得認可，生產者也會運用這樣的機制，吸引消費者目光，讓 AI 無遠弗屆。 

另外，外界也關心輝達將在台灣設立海外總部，北士科有望成為選項之一，成為金寶鄰居。對此許勝雄則說，輝達至台灣設立總部，就如同很多資料中心來台設置是一樣的概念，台灣有很好的人才、環境，有能力可以提供。 

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金寶許勝雄輝達黃仁勳AI

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