啓碁永續成長取得佳績 獲選2025時代雜誌全球排名第78名
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-10 20:08
網通廠啓碁 (6285-TW) 今（10）日宣布，獲選《時代》（TIME）雜誌「2025 年全球最佳永續成長企業」，在 1,000 家入圍企業中名列第 78 名，為台灣科技服務、硬體及 IT 產業第一名。
啓碁年營收達 36 億美元，近十年營收逾雙倍增長，全球員工超過 12,000 名，在台灣設有研發基地，並於台、越、中、美、英、德、日、墨等地設有業務或製造據點。
啓碁永續長暨發言人林夢如表示，作為台灣網通產業的領頭羊，公司以創新與永續並進為核心策略，透過科學減碳目標（SBTi）及 RE100 的承諾，引領公司在低碳轉型和綠色產品方面不斷突破。
在永續表現方面，啓碁承諾 2030 年範疇一和二的碳排放量較 2022 年減少 42%、範疇三較 2023 年減少 25%。截至 2023 年，啓碁已完成全據點的溫室氣體盤查並經第三方認證，範疇一與二的溫室氣體排放量減少超過 10%，再生能源使用率達 16%，廢棄物回收率達 87%，取水密集度相較 2020 年降低近 27%。
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