啓碁出席CES 2025 展出AI技術高速網路解決方案

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-02 12:03

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網通廠啓碁 (6285-TW) 今 (2) 日宣布，將以 AI-Driven Connectivity for a Smarter Future 為主軸參加美國消費電子展 CES 2025，展示從融合網路、AI 加值軟體服務到智慧家庭產品的應用。

啓碁指出，展會亮點另有針對車用領域推出「高效能運算平台」，結合軟硬體整合優勢，縮短客戶開發時程，並運用 AI 技術打造高速連網環境、提升客戶開發效率，彰顯啓碁於通訊領域的多元技術整合能力。

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啓碁表示旗下擁有多元豐富的網通產品，結合先進通訊技術及高彈性產品組合，並透過開放平台及 AI 加值軟體服務，為合作夥伴提供全方位的選擇。在「AI 加值軟體服務」中，透過使用者友善的操作介面，整合 AI 技術、SON、Wi-Fi Mesh Network 和 Smart QoS 的完整解決方案，打造寬頻、低延遲且兼顧企業級資訊安全的連網環境。

啓碁提到，SON（Self-Organizing Network）藉由 AI 自我學習技術，分析使用者行為及網路環境，自動優化網路，可簡化 Wi-Fi Mesh 網路管理；Smart QoS 系統運用 AI 自動辨識網際網路的應用，並將其分類及流量優先權排序，提供使用者更佳的網路使用體驗。

智慧家庭解決方案包含智慧控制面板（Smart Controller）、智慧型溫度控制器（Thermostat）、智慧 IP 攝影機（IP CAM）等亮點產品。透過啓碁的 5G CPE 和 Wi-Fi 路由器打造高效網路，確保家庭網路環境安全。

高效能運算平台（HPC）依循最新 EEA（Electronical/Electric Architecture），透過軟硬體整合，打造模組化與集中式高速即時運算平台。啓碁採用開放式中介軟體，解決車用系統周邊整合的挑戰，打通從底層韌體到應用層的功能，縮短車用系統整合商產品開發時程。

其內建以 AI 為基礎的 WNC 先進駕駛輔助系統（AI-based WNC ADAS Stack），結合不同感測器所開發 AI 模型，提升開發效率；模組化設計讓產品能根據客戶需求、感測器選擇、晶片運算力和成本考量等，實現快速替換。

此外，啓碁也推出符合 AI 資料中心高速網路的 800G 交換器與光收發器終端設備，滿足 AI 技術快速發展下所產生的高速網路傳輸需求。針對永續方面，秉持低碳、綠色產品設計，並使用環保包材，達到環境友善目的。