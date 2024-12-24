啓碁入選道瓊永續指數新興市場指數成分股 成台灣網通股首例

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-24 10:34

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網通廠啓碁 (6285-TW) 於國際知名信用評等機構標普全球（S&P Global）的企業永續評鑑再創佳績，繼榮登 2024 年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2024）全球通訊設備產業前 1% 最高榮譽，今年更首度入選道瓊永續指數（DJSI）新興市場指數成分股，成為台灣網通產業的首例。

DJSI 是國際最具指標性的永續發展指數之一，全球許多投資機構將之視為重要參考。DJSI 透過嚴格的企業永續評鑑方法（Corporate Sustainability Assessment，CSA），每年針對 ESG 三大面向評選全球上萬家企業的永續表現，2024 年涵蓋 62 個產業別公司參與評鑑，各產業中名列前茅的企業方能入選 DJSI 成分股。

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啓碁董事長謝宏波表示：「首次入選 DJSI 新興市場指數成分股，對啓碁是個非常重要的里程碑，肯定我們過去一直以來在 ESG 的努力，以及在創新、永續發展與永續經營上的長期承諾。」他進一步指出：「在過去十年間，啓碁的營收超過兩倍的成長，這得益於我們在汽車電子、網路通訊與智慧家庭三大業務領域有著清晰的技術與產品策略；並透過科學基準目標倡議（SBTi）與 RE100，持續在低碳轉型與綠色產品設計上謀求突破，成功兼顧企業責任、永續經營與財務成長。」

啓碁遵循 SBTi 標準，承諾在 2030 年前減少 42% 範疇一和二的溫室氣體排放（以 2022 年為基準）、範疇三的碳排放量減少 25%（以 2023 年為基準）。此外，根據 RE100 目標，啓碁致力於 2040 年前實現 100% 再生能源使用、2050 年達成淨零排放；截至 2023 年，已提前完成全據點的溫室氣體盤查並獲第三方認證，年度範疇一和二的溫室氣體排放量減少超過 10%，可再生能源使用率達 16%，廢棄物回收率達 87%，取水密集度相較 2020 年則下降近 27%，能源利用、節能減碳之表現不俗。