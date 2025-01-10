日月光投控Q4營收創2年來單季新高 全年5954億元寫次高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-10 18:20
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (10) 日公布 2024 年 12 月營收 529.05 億元，月減 0.1%，年增 6%，第四季合併營收 1622.64 億元，季增 1.3%，年增 1%，為兩年來單季新高，累計 2024 全年營收 5954.1 億元，年增 2.3%，也改寫歷史次高。
以產品線來看，日月光投控的封測及材料業績受惠先進封裝需求延續，不論單月、單季或全年相關業績均優於整體集團表現，12 月達 298.58 億元，月增 2.3%，年增 13.9%，第四季合併營收 883.63 億元，季增 3%，年增 7.8%，累計 2024 年營收 3258.75 億元，年增 3.4%。
日月光投控去年第四季受全球經濟環境影響，旺季效應不如往年，不過，在先進封測領域，受惠 AI 晶片需求強勁，去年相關業績預計將超過 5 億美元，提前達成先進封測業績翻倍的目標。
展望今年，日月光投控除了爭取到台積電 (2330-TW)(TSM-US)CoWoS-L 的後段生意外，旗下矽品也在中科建置測試產線，包括晶圓測試與老化測試，可望爭取客戶一條龍式的服務，帶動今年先進封測業績將更上層樓。
業界也預估，日月光投控先進封裝的基地 K18 廠將在今年第一季底開始進機，今年下半年就可開始投入量產，將成為今年先進封測業績成長動能之一，外資也看好，日月光投控今年先進封測業績將再挑戰翻倍，達 10 億美元。
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