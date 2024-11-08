日月光ISE Labs前往墨西哥設廠 擴大供應北美客戶

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-08 13:05

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日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下 ISE Labs 今 (8) 日宣布，購買墨西哥瓜達拉哈拉大都市區的 Tonalá 市中的 Axis 2 工業園區土地，並預期在當地興建封測廠區，該項戰略性投資展示公司對哈利斯科州的長期承諾，並為未來擴展奠定堅實基礎。

ISE Labs 專注於半導體工程、設計以及先進半導體元件在北美的製造量產，是全球半導體封裝測試製造服務領導公司日月光投控的全資子公司，日月光在哈利斯科州的項目規劃涵蓋半導體晶片的封裝與測試服務，這將有助擴大日月光的全球足跡並增加在北美的市場機會。

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ISE Labs 看好，在哈利斯科州建設半導體封裝和測試廠區，有助未來招聘專業的工程師和技術人員，並促進與教育機構在勞動力發展的緊密合作。該廠區預計在營運的第一年創造超過 500 個全新工作崗位。

為確保在哈利斯科州招聘到營運所需的高專業人才，哈利斯科州經濟發展部 (SEDECO)、哈利斯科州創新、科學和技術部 (SICyT) 以及哈利斯科州教育部將促進 ISE Labs 與該地區的教育機構和商會之間的緊密聯繫。

哈利斯科州目前約佔墨西哥半導體市場的 70%，這個產業為經濟帶來了顯著價值，主要是因為成功營運所需的高薪工作，以及該州技術社群的不斷創新。

ISE Labs 執行長項世傑表示，通過在 Tonalá 購買土地來加強 ISE 與哈利斯科州的夥伴關係，這將為未來的業務擴展提供保障。這項投資展現 ISE 對創新、增長以及與哈利斯科州寶貴關係的承諾，這也為公司提供了業務靈活性，以便在北美對半導體封裝和測試需求持續增長的情況下進行擴展。