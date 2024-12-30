日月光攜手基板廠開發AI檢測技術 成立AI應用聯盟

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-30 16:58

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日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (27) 日攜手倍利科技與和碩 (4938-TW) 共同簽署「封裝基板 AI 檢測系統」合作備忘錄，並宣布成立 AI 應用聯盟(AI Application Appliance, AAA)。

日月光指出，這次跨界合作旨在結合人工智慧 (AI) 技術，創建基板產業視覺檢測新標準，為供應鏈數位轉型與生產效率提升注入強大動能，開創智慧製造新里程碑。

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日月光在 AI 半導體供應鏈中扮演關鍵角色，不僅提供先進封測技術支持 AI 實現創新，同時也全面應用 AI 於營運活動中。自 2011 年起，日月光從自動化開始扎根，累積深厚的 AI 智慧製造技術基礎與實務經驗，已成功運用 AI 視覺技術，節省超過 80% 的檢驗人力，並實現百分之百的產品即時線上全檢。

和碩為 AI 伺服器製造大廠，擁有多年智慧製造經驗，致力於 AI 和數位孿生智慧軟體發展。倍利科技則在 AI 智慧製造影像核心演算法與日月光長期合作，在業界保持領先地位。

日月光採購長唐瑞文表示，成立 AI 應用聯盟是封裝測試、基板製造與軟體產業首次的跨界合作，旨在將日月光長期耕耘 AI 自動化智慧製造的技術經驗，與供應鏈共同追求技術升級與卓越成長，一起為客戶提供更多價值。他強調，這一聯盟不僅是技術的結合，還是各方資源的整合，將為整個產業數位轉型帶來更大的創新機會。

日月光在推展人工智慧自動製造經驗中，歸納出三個重要成功的關鍵因素：工作熱情、專業技術與專家管理。AI 自動化的推動必須與時俱進，主事者要有強烈的工作熱情，在應用領域以專業技術做最佳客製化應用，並以專家管理達成組織目標。此次 AI 應用聯盟將先以基板產業耗費大量人工的產品檢驗製程，作為第一個合作開發項目，選擇具備上述三大核心成功關鍵的夥伴，聯手建立最高效能的 AI 檢測平台與業界標準，期望能促進供應鏈的協同合作，共同成長。