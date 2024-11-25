輝達追單 日月光K18明年投產 先進封裝業績大成長
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-25 14:04
受惠輝達 (NVDA-US) 明年 CoWoS 產能需求持續增加，全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 近期再接獲客戶外溢訂單，旗下日月光、矽品雙雙大擴產，其中日月光 K18 將在明年下半年量產，矽品中科廠也正建置測試產線，衝刺一條龍先進封裝服務，推升日月光投控明年先進封裝業績大成長。
日月光投控長年與晶圓代工龍頭合作，也是終端大客戶輝達欽點的封測合作夥伴，隨著輝達對 CoWoS-L 的強勁需求不斷成長，日月光已在 10 月開始接獲相關訂單，並在 K18 廠擴大量產動能，後年還有 K28 完工加入投產貢獻；針對訂單傳言，日月光投控不予回應。
日月光在今年 8 月時斥資 52.63 億元，購入 K18 廠以及旁邊的化學品倉庫，當時公司公告指出，該廠將用於擴充先進封裝產能，業界指出，日月光將 K18 廠作為先進封裝生產基地，相關機台將在明年上半年開始進機，並在明年下半年進入量產階段。
業界推估，日月光明年機台進駐後，CoWoS 月產能將達 1 萬片，對比台積電明年的 CoWos 月產能規模，日月光集團規模已超過 1 成，顯現在先進封裝的重要性不斷提升。
日月光先前已承接 oS 段訂單，並持續將技術向上延伸 CoW 段，集團的矽品也積極採購 Burn -in(老化) 測試設備，將提供客戶一條龍式的先進封測服務，法人看好，隨著日月光 K18 廠量產，加上矽品測試線加入，屆時將顯著挹注集團明年先進封裝業績，預估明年將達 10 億美元，較今年再翻倍成長。
業界看好，明年除了台積電維持積極的 CoWoS 擴產步調以外，日月光與矽品因建置新產線，也將帶來新設備需求，相關設備廠家登 (3680-TW)、均豪 (5443-TW)、萬潤 (6187-TW)、均華 (6640-TW)、印能科技 (7734-TW) 等，也可望雨露均霑。
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