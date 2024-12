巨有科技攜手台積電與日月光 擴展北美市場ASIC

巨有科技 (8227-TW) 今 (19) 日宣布,與北美策略夥伴展開深入合作,積極進軍北美市場,全力滿足當地在 AI、HPC 及先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等應用領域對先進製程的快速增長需求,並透過與台積電 (2330-TW) 及日月光投控 (3711-TW) 等領導廠商於先進製程與先進封裝的緊密合作,進一步強化 7/6 奈米以下的製程及 TSMC CoWoS 的 ASIC Turnkey 服務生態系統,提供 All in One 一站式服務。