美銀：若川普祭出關稅措施 Fed可能不再降息

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-09 02:30

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美銀 (BAC-US) 周三 (8 日) 表示，候任總統川普的激進關稅措施可能會讓聯準會 (Fed) 出於對通膨再度抬頭的擔憂，對降息採取觀望態度。

該行美國經濟學家 Aditya Bhave 在給客戶的報告中表示，「通膨頑強的跡象越來越明顯」，考慮到政府交替的時機，Fed 可能已經完成本周期最後一次降息。

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Bhave 說：「甚至在我們考慮財政寬鬆或關稅之前，通膨就是一個令人擔憂的問題。這些政策變化將給 Fed 的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數預測帶來升溫風險。因此，如果川普在就職不久後宣布大規模關稅措施，Fed 可能就不會再降息。」

關稅是政府對進口徵收的稅，雖然這些費用不是由美國消費者直接支付的，但經濟學家警告，其中一些成本將以商品價格上漲的形式轉嫁給消費者。至少在短期內，這可能會導致通膨飆升。

Fed 去年 12 月公布的個人決策者經濟預測摘要顯示，央行官員預估 2025 年還會有兩次降息，儘管 Fed 主席鮑爾表示，只有部分成員在做出預測時考慮川普政策的潛在影響。

川普在入主白宮的第一個任期內提高關稅，並承諾在第二個任期內擴大關稅。美國有線電視新聞網 (CNN) 周三稍早報導稱，川普正在考慮宣布國家緊急狀態，以證明徵收普遍關稅的合理性。

然而，關稅的影響範圍仍存在不確定性。川普的一些知名支持者反駁關稅一網打盡的觀點。

圍繞關稅的不確定性出現之際，近幾個月通膨數據已經穩定在 Fed 的 2% 目標上方。投資人一直在降低對 2025 年央行降息的預期，Fed 的基準隔夜貸款利率目前在 4.25% - 4.50% 之間。

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 本月維持利率不變的可能性為 95.2%，降息 1 碼 (25 個基點) 機率僅 4.8%。交易員目前預估到今年 12 月底，總共只會再降息一次。