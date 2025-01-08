CNN：川普擬宣布國家經濟緊急狀態 以便實施新關稅計畫

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-08 20:24

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美國有線電視新聞網 (CNN) 周三 (8 日) 援引 4 名知情人士消息報導，美國候任總統川普考慮用「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) 作為依據，宣布全國經濟緊急狀態，以便對盟友和對手大規模徵收關稅。

據了解，IEEPA 單方面授權總統在國家緊急狀態期間管理進口事務。其中一名知情人士指出，川普喜歡這項法律，因為它在如何實施關稅方面賦予了廣泛的管轄權，而沒有嚴格要求證明關稅是出於國家安全的考慮。另一位熟悉此事的人士稱，有關宣布國家緊急狀態的討論已如火如荼進行。

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截稿前，川普過渡團隊沒有回應置評請求。

知情人士告訴 CNN，目前還沒有就是否宣布全國進入緊急狀態做出最終決定。川普的團隊仍在探索其他法律途徑，以支持川普在競選過程中提出的關稅。

曾擔任川普國際經濟事務副助理的貿易律師 Kelly Ann Shaw 說：「我認為，總統有廣泛的權力以各種理由徵收關稅，而且這樣做有許多法定依據。IEEPA 當然是其中之一。」

報導指出，川普的顧問正在評估使用美國貿易法第 338 條的可能性，該條款允許總統對被認為歧視美國商業的國家徵收「新的或額外的關稅」。另外，他們還考慮重新審視被稱為 301 條款的貿易法，該條款讓川普能以國家安全為由對中國徵收初步關稅。

如果川普選擇宣布國家經濟緊急狀態，可能很快就會生效，目前還不清楚他會引用何種法律當作依據。在日前的記者會上，川普承認美國經濟韌性、批評通貨膨脹，但也表示「在未來四年裡，美國 (經濟) 將像火箭一樣起飛。」

繁榮美國聯盟 (Coalition for a Prosperous America) 資深副總裁艾亞科維拉 (Nick Iacovella) 說：「川普團隊明白，出於經濟和國家安全的原因，我們必須重建我們的工業能力，這將有利於社區和美國工人。為了實現這些目標，你絕對必須有一個強有力的、親美的貿易政策，其中包括關稅。」

川普曾在 2019 年利用 IEEPA 威脅對所有墨西哥進口商品徵收 5% 的關稅，如果墨西哥拒絕採取行動減少非法移民進入美國的人數，關稅將上升至 25%。

當時墨西哥官員前往華府進行為期一周的面對面談判，並達成一項恢復「留在墨西哥」(Remain in Mexico) 移民政策的協議，關稅從未實施。