川普宣布阿聯達馬克地產在美投資200億美元 打造資料中心

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-08 02:30

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美國當選總統川普周二 (7 日) 於海湖莊園宣布，達馬克地產 (Damac Properties) 將投資至少 200 億美元，作為外國資本在美國中西部和西南部建設新的資料中心。

其中，第一階段投資將位於美國德州、亞利桑那州、奧克拉荷馬州、路易斯安那州、俄亥俄州、伊利諾伊州、密西根州和印第安納州，資料中心將主要支持人工智慧 (AI) 和雲端技術。

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川普稱，這些「大型新資料中心」對於保持美國在 AI 等新興技術領域的競爭力至關重要，達馬克地產將在必要時將投資數額翻倍，甚至比翻倍還要多。

將於 1 月 20 日就任美國總統的川普還重申，計劃讓 10 億美元或以上的外國赴美投資能迅速通過環境監管審批程序，試圖吸引更多外國實體來美國開展業務。

川普在記者會上盛讚達馬克地產董事長、阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 億萬富薩瓦尼 (Hussain Sajwani) 是「中東乃至全球最受尊敬的商界領袖之一」，並稱自己勝選才促使其作出投資決策。

薩瓦尼也隨即表示，確實是共和黨人的勝選促使他致力於這項投資。他說：「當川普於去年 11 月勝選時，這對我和家人來說是個好消息，我們等了多年才將在美國巨額投資。」

有報導稱，薩瓦尼一直通過在阿聯和其他中東地區的地產項目，與川普集團保持著密切的商業連繫，薩瓦尼自己證實，兩人的合作關係可以追溯到十幾年前，並且可能進一步加深。

有分析指出，在川普就職前夕，商業領袖們紛紛向他示好，包括到訪海湖莊園、替其就職基金捐款等，川普也意圖用這些支持來證明他的政策將促進美國商業發展和外國赴美投資。例如去年 12 月，軟銀掌門人孫正義便承諾未來 4 年在美國投資 1,000 億美元和創造 10 萬個就業機會。

但有報導警告，本次記者會並沒有披露投資的更多細節，可能噱頭大於實際進展，川普第一個總統任期內吸引到的海外投資承諾也沒有全部兌現。