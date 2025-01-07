美國商品期貨交易委員會主席貝南將於1月20日卸任

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-07 20:53

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英國《金融時報》(FT) 周二報導，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 主席貝南 (Rostin Behnam) 在訪談中表示，自己將在美國候任總統川普就任當天辭職。

貝南將於 1 月 20 日辭職，替川普提名接班人鋪平道路，在華府準備組建新的聯邦監管機構之際，這位接班人可能更符合川普的監管議程。

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對於上述報導，CFTC 沒有在營業時間外回應置評請求。

據了解，外界預估川普將指派共和黨人、CFTC 委員 Summer Mersinger 或 Caroline Pham 接替貝南擔任代理主席。一名常任主席需要參議院的批准，川普的過度團隊也在考慮外部候選人。

貝南自 2017 年起擔任 CFTC 的專員，於 2021 年成為代理主席，後來被永久任命為該職位。他也是參議院農業委員會主席、民主黨參議員 Debbie Stabenow 的資深顧問。

與美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 採取的強硬態度相比，貝南帶領下的 CFTC 對加密貨幣產業的態度沒有這麼嚴格。

但 CFTC 對加密貨幣交易所幣安 (Binance) 違反反洗錢法的打擊，最終導致史上最大的企業處罰之一，其首席執行官趙長鵬 (Changpeng Zhao) 也因此辭職。川普選擇以加密貨幣友好立場聞名的華盛頓律師 Paul Atkins 擔任下一任 SEC 主席。

貝南在訪談中表示加密產業的監管仍然不足。他說：「在美國的監管體系中，仍有一大片數位資產空間不受監管，這很重要…… 我們要填補這一空白。」