川普又放話：不排除以軍事手段控制巴拿馬運河、格陵蘭島

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-08 08:40

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美國總統當選人川普周二（7 日）在海湖莊園舉行記者會，拒絕排除以軍事或經濟脅迫手段控制巴拿馬運河和格陵蘭島的可能性，並聲稱將在不久後把墨西哥灣改名為「美洲灣」。

據《BBC》報導，川普周二被問及他是否會避免以軍事或經濟手段控制巴拿馬運河和格陵蘭島時表示：「不，我不能向你保證這二者中任何一個，但我可以說，為了經濟安全，我國需要巴拿馬運河和格陵蘭島。」

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川普周一也提及收購格陵蘭島的意願，並表示要「讓格陵蘭島再次偉大起來」。

川普周一在社交平台 Truth Social 上發布了一段影片，內容是一個佩戴印有「讓美國再次偉大起來」字樣帽子的格陵蘭島居民，呼籲美國購買格陵蘭島。該居民說，希望格陵蘭島能擺脫丹麥的殖民統治。

川普在帖文中寫道：「格陵蘭是一個不可思議的地方，如果它成為我國的一部分，那裡的人將受益匪淺。我國會保護它、珍惜它，免受外部世界的邪惡侵害。讓格陵蘭再次偉大起來！」

川普在兩周前表示，為了國家安全和全球自由，美國有必要擁有格陵蘭島。

川普對購買格陵蘭的興趣由來已久，早在 2019 年，他就曾提出收購格陵蘭的想法，但遭丹麥和格陵蘭當局駁斥。

川普長子小川普於當地時間周二訪問格陵蘭島，他此次訪問是以個人身分進行，並未安排與當地政府官員會晤。

格陵蘭島是世界最大島嶼，面積約 216.6 萬平方公里，在全球國家和地區中排名第 12。丹麥擁有主權，掌管國防和外交事務，但格陵蘭島享有高度自治權。

對川普和美國而言，格陵蘭島具有重大價值。

格陵蘭島是美國空軍一個大型軍事基地的所在地，該島對美國軍方和彈道飛彈預警系統至關重要，因為從歐洲到北美的最短航線，就經過格陵蘭。

此外，格陵蘭島擁有大量寶貴資源，例如礦產、最純淨的水和冰、稀土和再生能源。