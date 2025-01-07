Fed理事庫克：降息可以更謹慎

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-07 03:00

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聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 周一 (6 日) 表示，決策者在降息方面可以更加謹慎，因為就業市場強勁且通膨壓力揮之不去。

庫克周一在密西根大學法學院發表演講說：「自去年 9 月以來就業市場的彈性有所增強，而通膨黏性比自己預期的還強，因此未來降息可以更謹慎。」儘管如此，她仍認為降息仍是合適的。

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她表示自己傾向在鬆綁政策早期階段採取更快的行動，然後隨著政策利率接近中性 (不刺激也不抑制經濟成長的利率)，慢慢放緩降息步伐。

根據 Fed 去年 12 月公布的最新預測顯示，今年只會降息兩次。Fed 主席鮑爾表示，今年降息步伐取決於通膨降溫是否有進一步發展。市場普遍預測，決策者在本月稍晚舉行的貨幣政策會議終將維持利率不變。

至於經濟成長方面，庫克認為今年美國開局「狀況良好」，原因是失業率相對較低、薪資成長速度平均超過通膨，就業形勢穩定。她不認為就業市場是通膨壓力的主要來源之一。

對於近年來的物價成長明顯降溫，庫克仍保守稱要達到 Fed 的 2% 目標還有很長的一段路要走。她說：「我仍然認為通膨會逐漸以一種可持續的方式回落到央行目標。」

同場演說中，庫克花了很多時間來闡述她對金融穩定的看法，並表示她認為金​​融體係是「健康且有彈性的」。

但她指出一些值得密切關注的領域，包括私人貸款的成長。在私人貸款領域，貸款機構之間有時不太清楚的聯繫，可能會在危機中對整個金融體系造成衝擊。