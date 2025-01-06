〈美股早盤〉科技股帶動 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-06 22:43

‌



美股主要指數周一 (6 日) 開高，圍繞在人工智慧 (AI) 的樂觀情緒提振科技股，帶動主要股只走高。與此同時，《華盛頓郵報》(Washington Post)指出美國候任總統川普的關稅政策可能不如先前預期的激進，提振市場情緒，但川普隨後在 X 平台發文駁斥假新聞，稱報導內容不實。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 280 點或近 1.5%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲近 3.8%。

‌



美股開盤前主要指數期貨走揚，主要是科技股盤前漲勢推動，讓美股從去年底的低谷中進一步走高，市場對人工智慧 (AI) 基礎設施的持續需求重拾信心。

美股上周五結束自去年 4 月以來最常連跌，有望連續第二個交易日上漲。微軟 (MSFT-US) 計劃斥資 800 億美元打造資料中心，讓投資人對 AI 的熱度持續下去，與此同時輝達合作夥伴鴻海 (2317-TW) 最新公布財報顯示營收成長比分析師預期的還快。

巴黎 SG Prevoir 全球股票投資組合經理 Fares Hendi 表示，科技股反彈「是年底修正後的技術性趨勢」。微軟決定在 2025 年提高資本支出，這可能有助於推動這一勢頭。

此外，美元一度出現 3 個月來最大跌幅，原因是《華盛頓郵報》報導指出，美國候任總統川普團隊考慮只針對關鍵進口產品實施普遍關稅計畫，倘若如此對全球貿易造成的衝擊較小，而且也會減少進口關稅對通膨的影響。不過川普後來在社群媒體平台發文否認，美元止跌轉漲。

美股周一開盤前，美國公債收復稍早失地，30 年期公債殖利率一度攀升 4 個基點至 4.85%，為 2023 年 11 月以來新高。

摩根士丹利策略師周一警告，美債殖利率上升可能在上半年對美國股市構成逆風，利率是 2025 年初「最值得留意的變數」。自去年 12 月初以來，10 年期公債殖利率已經飆升約 50 個基點，達到 4.60%，因為交易員認為川普的政策可能帶來通膨影響。

物價壓力的任何反彈都可能會減緩聯準會 (Fed) 降息的步伐。Fed 已經調低了 2025 年寬鬆政策的預期，目前市場已經完全消化了今年只有一次降息。

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司的策略師 Lori Calvasina 預估，市場很快就會對川普的政策更加清晰。他在受訪時說：「我對政治和市場的核心信念之一，不管是什麼，你必須經歷一些暫時的定價，這可能是痛苦的。它往往是相當短期的，然後你繼續前進。」

大宗商品方面，黃金價格下滑，高盛 (GS-US) 表示，預計金價在今年年底前不會達到每盎司 3,000 美元，將預測時間推遲到 2026 年中期，因市場預期 Fed 將減少降息幅度。

由於中東原油市場出現緊張跡象，沙烏地阿拉伯提高官方價格，國際油價穩定在近 3 個月來的最高水準附近。上周五人民幣跌破關鍵水準後，中國繼續透過每日參考匯率對人民幣提供支持。

截至台北時間周一（6 日）22 時許：

焦點個股：

FuboTV(FUBO-US) 早盤股價上漲 151.40%，至每股 3.62 美元

迪士尼 (DIS-US) 和串流媒體服務供應商 FuboTV 將達成合作協議，將把 Hulu + 直播電視業務併入 FuboTV，打造一個新的合資企業，迪士尼將擁有 70% 的股權，其餘由 FuboTV 持有。倘若成真，第二大付費電視串流服務商將問世，擁有約 600 萬名用戶，僅次於 YouTube TV。

美國鋼鐵 (X-US) 早盤股價上漲 4.27%，至每股 31.77 美元

美國鋼鐵公司 (X-US) 和日本製鐵 (Nippon Steel) 周一表示，在美國總統拜登阻止這家日本公司以 149 億美元收購這家美國鋼鐵製造商後，他們已提起兩起訴訟

Uber(UBER-US) 早盤股價上漲 3.87%，至每股 67.09 美元

Uber 股價盤前上漲 4%，此前這家網約車公司稱，作為先前宣布的 70 億美元股票回購授權的一部分，該公司與美國銀行簽署了一項加速股票回購協議，將回購 15 億美元的 Uber 普通股。Uber 財務長 Prashanth Mahendra-Rajah 表示，「進入 2025 年我們的勢頭相當強勁，預計我們的自由現金流將繼續大幅成長。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月 Markit 服務業 PMI 預期 58.5，前值 56.1

美國去年 12 月 Markit 綜合 PMI 預期 56.6，前值 54.9

美國去年 11 月耐久財訂單月增率修正值預期 - 0.3%，前值 - 1.1%

美國去年 11 月工廠訂單月增率預期 - 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析：

隨著一系列強勁的經濟數據、川普領導的共和黨在大選中大勝以及 Fed 官員的謹慎態度讓投資者重新調整對聯準會政策的預期，美國國債市場疲軟。

利率預期調整對長期債券的衝擊最大，10 年期美國公債殖利率升至近 4.6%，比 Fed 去年 9 月首次開始降息時的水準高出約整整一個百分點。