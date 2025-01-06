〈美股早盤〉科技股帶動 主要指數開高
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-06 22:43
美股主要指數周一 (6 日) 開高，圍繞在人工智慧 (AI) 的樂觀情緒提振科技股，帶動主要股只走高。與此同時，《華盛頓郵報》(Washington Post)指出美國候任總統川普的關稅政策可能不如先前預期的激進，提振市場情緒，但川普隨後在 X 平台發文駁斥假新聞，稱報導內容不實。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 280 點或近 1.5%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲近 3.8%。
美股開盤前主要指數期貨走揚，主要是科技股盤前漲勢推動，讓美股從去年底的低谷中進一步走高，市場對人工智慧 (AI) 基礎設施的持續需求重拾信心。
那斯達克 100 指數期貨上漲 1%，AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 周一盤前股價漲逾 2%，標普 500 指數期貨上漲 0.7%；歐洲主要指數斯托克 600 也走高，個股方面則是艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 創下去年 10 月以來最大單日漲幅。
美股上周五結束自去年 4 月以來最常連跌，有望連續第二個交易日上漲。微軟 (MSFT-US) 計劃斥資 800 億美元打造資料中心，讓投資人對 AI 的熱度持續下去，與此同時輝達合作夥伴鴻海 (2317-TW) 最新公布財報顯示營收成長比分析師預期的還快。
巴黎 SG Prevoir 全球股票投資組合經理 Fares Hendi 表示，科技股反彈「是年底修正後的技術性趨勢」。微軟決定在 2025 年提高資本支出，這可能有助於推動這一勢頭。
此外，美元一度出現 3 個月來最大跌幅，原因是《華盛頓郵報》報導指出，美國候任總統川普團隊考慮只針對關鍵進口產品實施普遍關稅計畫，倘若如此對全球貿易造成的衝擊較小，而且也會減少進口關稅對通膨的影響。不過川普後來在社群媒體平台發文否認，美元止跌轉漲。
美股周一開盤前，美國公債收復稍早失地，30 年期公債殖利率一度攀升 4 個基點至 4.85%，為 2023 年 11 月以來新高。
摩根士丹利策略師周一警告，美債殖利率上升可能在上半年對美國股市構成逆風，利率是 2025 年初「最值得留意的變數」。自去年 12 月初以來，10 年期公債殖利率已經飆升約 50 個基點，達到 4.60%，因為交易員認為川普的政策可能帶來通膨影響。
物價壓力的任何反彈都可能會減緩聯準會 (Fed) 降息的步伐。Fed 已經調低了 2025 年寬鬆政策的預期，目前市場已經完全消化了今年只有一次降息。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司的策略師 Lori Calvasina 預估，市場很快就會對川普的政策更加清晰。他在受訪時說：「我對政治和市場的核心信念之一，不管是什麼，你必須經歷一些暫時的定價，這可能是痛苦的。它往往是相當短期的，然後你繼續前進。」
大宗商品方面，黃金價格下滑，高盛 (GS-US) 表示，預計金價在今年年底前不會達到每盎司 3,000 美元，將預測時間推遲到 2026 年中期，因市場預期 Fed 將減少降息幅度。
由於中東原油市場出現緊張跡象，沙烏地阿拉伯提高官方價格，國際油價穩定在近 3 個月來的最高水準附近。上周五人民幣跌破關鍵水準後，中國繼續透過每日參考匯率對人民幣提供支持。
截至台北時間周一（6 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 137.81 點或 0.32%，暫報 42,869.94 點
- 那斯達克綜合指數上漲 234.84 點或 1.20%，暫報 19,856.52 點
- 標普 500 指數上漲 46.62 點或 0.78%，暫報 5,989.09 點
- 費半上漲 144.58 點或 2.80%，暫報 5,308.23 點
- 台積電 ADR 上漲 5.83% 至每股 220.78 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.616%
- 紐約輕原油上漲 0.61% 至每桶 74.41 美元
- 布蘭特原油上漲 0.58% 至每桶 76.95 美元
- 黃金下跌 1.02% 至每盎司 2,627.60 美元
- 美元指數跌至 107.805
焦點個股：
FuboTV(FUBO-US) 早盤股價上漲 151.40%，至每股 3.62 美元
迪士尼 (DIS-US) 和串流媒體服務供應商 FuboTV 將達成合作協議，將把 Hulu + 直播電視業務併入 FuboTV，打造一個新的合資企業，迪士尼將擁有 70% 的股權，其餘由 FuboTV 持有。倘若成真，第二大付費電視串流服務商將問世，擁有約 600 萬名用戶，僅次於 YouTube TV。
美國鋼鐵 (X-US) 早盤股價上漲 4.27%，至每股 31.77 美元
美國鋼鐵公司 (X-US) 和日本製鐵 (Nippon Steel) 周一表示，在美國總統拜登阻止這家日本公司以 149 億美元收購這家美國鋼鐵製造商後，他們已提起兩起訴訟
Uber(UBER-US) 早盤股價上漲 3.87%，至每股 67.09 美元
Uber 股價盤前上漲 4%，此前這家網約車公司稱，作為先前宣布的 70 億美元股票回購授權的一部分，該公司與美國銀行簽署了一項加速股票回購協議，將回購 15 億美元的 Uber 普通股。Uber 財務長 Prashanth Mahendra-Rajah 表示，「進入 2025 年我們的勢頭相當強勁，預計我們的自由現金流將繼續大幅成長。
今日關鍵經濟數據：
- 美國去年 12 月 Markit 服務業 PMI 預期 58.5，前值 56.1
- 美國去年 12 月 Markit 綜合 PMI 預期 56.6，前值 54.9
- 美國去年 11 月耐久財訂單月增率修正值預期 - 0.3%，前值 - 1.1%
- 美國去年 11 月工廠訂單月增率預期 - 0.3%，前值 0.2%
華爾街分析：
隨著一系列強勁的經濟數據、川普領導的共和黨在大選中大勝以及 Fed 官員的謹慎態度讓投資者重新調整對聯準會政策的預期，美國國債市場疲軟。
利率預期調整對長期債券的衝擊最大，10 年期美國公債殖利率升至近 4.6%，比 Fed 去年 9 月首次開始降息時的水準高出約整整一個百分點。
對 2 年期美國公債的影響相對較小，反映出投資人轉向了受 Fed 政策利率錨定、受較長期前景變化影響較小的短期證券。美國經濟的彈性以及川普的減稅和關稅政策使美國公債面臨壓力。
- 2025這樣投資AI最穩健!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 冬季風暴影響 美國航空公司取消逾1300個航班
- 歐洲天然氣儲備以7年來最快速度減少 高盛：天然氣價格有上漲風險
- 美3大媒體巨擘力保純體育串流服務Venu Sports推出 將要求法院取消禁令
- 傳迪士尼與Fubo近達成合作協議 第二大電視串流服務商將問世
下一篇