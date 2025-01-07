義大利梅洛尼暗中助力 馬斯克SpaceX可望拿下16億美元跨國大單

鉅亨網許家華 2025-01-07 05:10

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就在義大利總理喬治亞 · 梅洛尼 (Giorgia Meloni) 與美國候任總統川普會晤後的第二天，實業家伊隆 · 馬斯克 (Elon Musk) 收到了一個令人振奮的消息：義大利可能與 SpaceX 達成一項價值 16 億美元的交易。

根據知情人士的透露，義大利政府正在與 SpaceX 進行深入談判，目的是為國家提供安全的電信服務。這項交易先前談判一度停滯不前，但在梅洛尼與川普會晤後似乎取得了新的進展。目前尚不清楚馬斯克是否出席了這場會議，但自 11 月以來，他一直如影隨形地跟著川普。

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梅洛尼 4 日無預警飛至美國，直奔海湖莊園會晤川普，根據賓客所拍照片，川普會晤梅洛尼時，身邊還有新政府內定國務卿盧比歐（Marco Rubio）、內定國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、內定財長班森特（Scott Bessent），陣容十分高規格。

目前，儘管談判仍在進行中，雙方尚未就這份為期五年的合約達成最終協議，但該項目已獲得義大利情報部門和國防部的批准。消息人士指出，馬斯克可能藉助新政治盟友的支持，贏得這份豐厚的合約。

這項潛在協議的實施可能會對義大利國內的航空公司產生不利影響，但也為義大利政府的通訊服務提供了頂級的加密技術，確保國家安全。該計畫還包括為義大利軍隊提供通訊服務，並在緊急情況下推出直接的端到端衛星服務。

該交易遭部分義大利官員反對，擔心該協議可能損害當地航空公司的利益，因此自 2023 年中期後一直卡在審查階段。

值得注意的是，SpaceX 的星鏈服務已經在全球覆蓋了 100 多個國家，並為 400 多萬用戶提供服務，顯著擠壓了傳統電信業者的市場份額。義大利作為星鏈的覆蓋國之一，正面臨新的競爭格局。

義大利電信市場競爭激烈，多年來營運商利潤不斷縮水。去年，義大利電信公司以 220 億歐元的價格將其固定電話網路出售給美國私募股權公司 KKR，旨在削減債務。

義大利政府視電信為戰略資產，持有義大利電信和 KKR 新收購的 FiberCop 公司的股份。此外，政府也控制著小型競爭對手 Open Fiber。