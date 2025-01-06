比特幣再度衝破10萬美元大關 分析師估上看11萬美元

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-06 23:25

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比特幣交易價格周一 (6 日) 再度漲破 10 萬美元大關，其他加密貨幣普遍齊走高。根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時上漲 3.8%，報 101,434 美元。

圖：GoinGecko

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作為全球最大加密貨幣，比特幣已從去年 12 月中旬漲逾 10.8 萬美元的短暫高峰回落，但正試圖重返 50 天移動均線上方。FxPro 分析師 Alex Kuptsikevich 上周五寫道：「比特幣穩步突破 9.7 萬美元，很快就會突破 11 萬美元的新高。」

Kuptsikevich 指出，加密貨幣投資人可能也想留意一下美股行情，去年底顯示，加密貨幣愛好者的情緒受到美股和中國股市下行逆轉影響。

美股周一早盤齊開高，主要是受惠科技股的拉升下走揚。另外《華盛頓郵報》報導指出，美國候任總統川普可能只會針對幾個關鍵進口產品實施關稅計畫，不如先前預期，提振市場情緒。但川普隨後在社群媒體平台 X 發文駁斥假新聞，稱報導內容不實。

與此同時，軟體公司微策略 (MSTR-US) 上周五表示計畫募集最多 20 億美元資金購買更多比特幣，該股周一早盤股價也隨比特幣走勢勁揚 5.32%，每股暫報 357.73 美元。