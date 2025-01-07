美國防部更新黑名單 騰訊、寧德時代等科技公司在列
鉅亨網編譯段智恆 2025-01-07 01:30
美國國防部 (DOD) 周一 (6 日) 表示，已將包括遊戲和社群媒體巨擘騰訊控股 (00700-HK) 和電池製造商寧德時代 (300750-CN) 在內的中國科技巨擘列入與中國軍方合作公司名單。
路透報導指出，除微信母公司騰訊、寧德之外，這份名單還包括記憶體晶片製造商長鑫存儲 (CXMT)、上海移遠通信 (Quectel Wireless)(603236-CN)、無人機製造商道通科技 (688208-CN)。
公布在《聯邦公報》(Federal Register) 上的一份通知，這份每年更新的中國軍事企業名單是依據「2021 財年國防授權法案」第 1260H 條正式授權為「1260H 條款名單」，當中有 134 家中國公司在名單內。
對此，上海移遠通信發言人澄清公司不予任何國家軍方合作，要求美國國防部重新考慮評估，因為此舉顯然是錯誤的。其他公司和中國駐華盛頓大使館並未立即回應置評請求。
報導指出，在全球最大的兩個經濟體關係緊張之際，這份最新的名單是華府近年來採取的眾多行動之一，旨在強調和限制構成安全風險的中國公司，美國國會議員在整個 2024 年一直敦促國防部將其中一些公司列入名單。
儘管這項認定並不涉及立即的禁令，但它可能對受影響公司的聲譽造成打擊，並對美國實體和公司發出與他們開展業務的風險的嚴厲警告，也可能給美國財政部施加制裁這些公司的壓力。
先前兩家上市的公司，無人機製造商大疆 (DJI) 和光達製造商禾賽科技(Hesai Technologies)(HSAI-US)，去年都就先前的認定向五角大樓提起訴訟，但它們仍在更新後的名單上。
除了新增外，美國國防部也刪除 6 家它認為不再符合指定要求的公司，包括人工智慧 (AI) 公司北京曠視科技(Megvii Technology)、中國鐵建(CRCC)、中國建築(China State Construction Group Co.)、中國電信(China Telecommunications Corporation)。
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