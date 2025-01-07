美去年12月服務業PMI終值報56.8 創33個月新高

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-07 00:40

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標普全球 (S&P Global) 周一 (6 日)公布最終調查顯示，去年 12 月採購經理人指數 (PMI) 終值報 56.8，創 2022 年 3 月終值以來新高，但仍遠低市場預期與初值的 58.5，去年 11 月前值為 56.1。

去年 12 月採購經理人指數 (PMI) 終值報 56.8，創 2022 年 3 月終值以來新高。(圖：ZeroHedge)

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觀察指數細項，去年 12 月服務業就業指數終值升至 51.4，寫去年 7 月以來新高，結束萎縮頹勢；新業務指數終值也創 2022 年 3 月以來新高。

同日報告還顯示，去年 12 月 Markit 綜合 PMI 終值報 55.4，低於市場預期與初值的 56.6，不過高於去年 11 月前值 54.9。

去年 12 月 Markit 綜合 PMI 終值報 55.4，低於市場預期與初值的 56.6。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，隨著通膨速度連續第三個月放緩至去年 2 月以來新低，去年 12 月份成本壓力有進一步緩和跡象。不過投入價格仍然顯著上漲，而且上漲速度快於疫情前的平均水準。許多受訪者提到運費上漲，而其他人則表示有薪資壓力。

標普全球市場情報首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，根據最新的商業調查，美國經濟在 2024 年結束時達到高點。由於訂單增加和對未來一年前景的樂觀情緒上升，龐大的服務業經濟的商業活動在 2024 年的最後一個月激增。

而對於新年更快成長的預期，是基於即將上任的川普政府採取更多有利於商業的政策的預期，包括有利的稅收和監管環境以及透過關稅實施的保護主義。

服務業表現的改善已遠遠抵銷製造業對經濟的持續拖累，這意味著調查數據顯示，繼去年第三季國內生產毛額 (GDP) 成長 3.1% 之後，去年第四季經濟將再次強勁擴張。

Williamson 稱，12 月強勁的服務業 PMI 數據替美國經濟在 2025 年開了一個好頭，但鑑於如此強勁的成長，決策者對降息採取更為謹慎的態度也是可以理解的。