美去年12月服務業PMI終值報56.8 創33個月新高
鉅亨網編譯段智恆 2025-01-07 00:40
標普全球 (S&P Global) 周一 (6 日)公布最終調查顯示，去年 12 月採購經理人指數 (PMI) 終值報 56.8，創 2022 年 3 月終值以來新高，但仍遠低市場預期與初值的 58.5，去年 11 月前值為 56.1。
觀察指數細項，去年 12 月服務業就業指數終值升至 51.4，寫去年 7 月以來新高，結束萎縮頹勢；新業務指數終值也創 2022 年 3 月以來新高。
同日報告還顯示，去年 12 月 Markit 綜合 PMI 終值報 55.4，低於市場預期與初值的 56.6，不過高於去年 11 月前值 54.9。
值得注意的是，隨著通膨速度連續第三個月放緩至去年 2 月以來新低，去年 12 月份成本壓力有進一步緩和跡象。不過投入價格仍然顯著上漲，而且上漲速度快於疫情前的平均水準。許多受訪者提到運費上漲，而其他人則表示有薪資壓力。
標普全球市場情報首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，根據最新的商業調查，美國經濟在 2024 年結束時達到高點。由於訂單增加和對未來一年前景的樂觀情緒上升，龐大的服務業經濟的商業活動在 2024 年的最後一個月激增。
而對於新年更快成長的預期，是基於即將上任的川普政府採取更多有利於商業的政策的預期，包括有利的稅收和監管環境以及透過關稅實施的保護主義。
服務業表現的改善已遠遠抵銷製造業對經濟的持續拖累，這意味著調查數據顯示，繼去年第三季國內生產毛額 (GDP) 成長 3.1% 之後，去年第四季經濟將再次強勁擴張。
Williamson 稱，12 月強勁的服務業 PMI 數據替美國經濟在 2025 年開了一個好頭，但鑑於如此強勁的成長，決策者對降息採取更為謹慎的態度也是可以理解的。
然而，未來幾個月的一個關鍵關注點將是經濟可能受到利率前景任何重大變化的影響，尤其是金融服務活動一直是 2024 年末成長的重要引擎，部分原因是預期借貸成本將進一步降低。
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