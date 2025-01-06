〈陸股盤後〉中國服務業PMI升至52.2 供需加速擴張 市場不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-06 16:30

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中國 A 股市場三大指數周一（6 日）收盤同步走低，去年 12 月中國服務業景氣升溫，寫下去年 6 月來最高，顯示服務業經營活動加速擴張，但投資人並未領情，滬指一度跌破 3,200 點。

滬指周一收盤跌 0.14% 報 3,206.92 點，深證成指跌 0.12% 報 9,885.65 點，創業板指跌 0.09% 報 2,014.19 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.0713 兆元。

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盤面上看，釀酒、零售、食品飲料板塊跌幅居前，半導體、傳媒、地產、石油、農業等板塊均走低；醫藥板塊強勢拉升，鋼鐵、有色、銀行、煤炭等板塊上揚，創新藥、鋰礦、稀土概念等活躍。

據《財新網》周一報導，去年 12 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 52.2，較 11 月回升 0.7 個百分點。

去年 12 月財新中國製造業 PMI 下降 1.0 個百分點至 50.5，仍處於擴張區間，但擴張速度放緩。

受製造業擴張速度放緩拖累，當月財新中國綜合 PMI 回落 0.9 個百分點至 51.4。

國家統計局近期公布的數據顯示，去年 12 月製造業 PMI 下行 0.2 個百分點至 50.1，服務業 PMI 則大幅上升 1.9 個百分點至 52.0。服務業景氣上升的帶動大於製造業擴張放緩的拖累，綜合 PMI 產出指數走高 1.4 個百分點至 52.2。

從財新中國服務業 PMI 分項數據看，服務業企業對市場前景依然持樂觀預期，但信心明顯走弱。

去年 12 月經營預期指數在擴張區間高點回落，降至歷史較低位置。一些受訪企業認為，新業務品類推出，業務拓展力度加大，加上政策扶持，有助於在 2025 年推動銷售增長。但也有部分企業對競爭加劇和國際貿易前景感到擔憂。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2024 年 12 月，製造業和服務業生產增加，需求增速近四個月來首次快於供給。但製造業和服務業就業均下降，價格水準總體較為低迷，市場樂觀預期同樣趨弱。

王喆說，去年 9 月底以來一系列存量政策和增量政策組合效應繼續釋放，積極變化增多，國民經濟運行總體平穩，政府有望順利實現全年經濟社會發展主要目標。

但 12 月財新中國製造業 PMI 部分分項指數趨弱，前期政策刺激效果的持續性和有效性還需進一步觀察。