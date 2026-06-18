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事欣科斬獲美國AST SpaceMobile訂單 低軌衛星通訊模組Q4出貨

鉅亨網記者彭昱文 台北

工業電腦廠事欣科 (4916-TW) 今 (18) 日宣布，成功打進美國低軌衛星大廠 AST SpaceMobile(ASTS-US)，開發下一世代低軌衛星的關鍵電子通訊模組，預計今年第四季試產出貨。

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BlueBirds 8, 9, 10 successful launch。(圖：AST SpaceMobile)

AST SpaceMobile 周三發出新聞稿宣布，BlueBirds 8、9、10 等 3 顆衛星成功進入軌道；執行長 Abel Avellan 表示，未來將擴大發射頻率、提升製造產能，為商業轉做準備。


AST SpaceMobile 指出，BlueBirds 8、9 和 10 衛星是低軌軌道中有史以來部署過最大的商業通訊陣列，龐大的天線陣列能夠與標準智慧型手機進行直接且可靠的連接，設計峰值數據速度是公司初期 Block 1 BlueBird 衛星的 2 倍。

目前 AST SpaceMobile 正與 AT&T、Verizon、Vodafone、樂天、Bell、Telus 和 stc Group 等與行動網路運營商以及美國政府合作，逐步在美國、加拿大、歐洲、沙烏地阿拉伯和日本等關鍵市場，啟動初始服務與達成連續覆蓋的目標。


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