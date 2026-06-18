事欣科斬獲美國AST SpaceMobile訂單 低軌衛星通訊模組Q4出貨

工業電腦廠事欣科 ( 4916-TW ) 今 (18) 日宣布，成功打進美國低軌衛星大廠 AST SpaceMobile( ASTS-US )，開發下一世代低軌衛星的關鍵電子通訊模組，預計今年第四季試產出貨。

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AST SpaceMobile 指出，BlueBirds 8、9 和 10 衛星是低軌軌道中有史以來部署過最大的商業通訊陣列，龐大的天線陣列能夠與標準智慧型手機進行直接且可靠的連接，設計峰值數據速度是公司初期 Block 1 BlueBird 衛星的 2 倍。