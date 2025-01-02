特斯拉年銷量逾10年來首見下滑 去年Q4交車量遜預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-02 22:38

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美國電動車龍頭特斯拉周四 (2 日) 美股盤前公布 2024 年全年以及第四季車輛交付數據。報告顯示，該公司年度銷售 10 多年來首見下滑，主要是受到第四季交付量黯淡影響，而且其刺激購車措施也為能提振對舊款車型的需求。

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股價跳水表明投資人對馬斯克面臨的挑戰感到擔憂，他先前預估包括零利率貸款在內的促銷活動將推升去年全年銷售「小幅成長」，但數據一拳擊碎馬斯克的美好預期。

具體來看，特斯拉去年第四季 (截至 12/31) 特斯拉交付 495,570 輛電動車，儘管創下單季交付新高，但仍低於華爾街分析師預估的 512,277 輛。特斯拉需要在該季銷售近 51.5 萬輛車，才能實現馬斯克口中的全年「小幅」成長目標。

按年來看，特斯拉 2024 年共銷售 179 萬輛車，比去年同期下滑 1.1%，低於華爾街分析師預估的 180.6 萬輛，為其在 2011 年上市以來首次出現年銷量下滑。

其他車款方面，Model 3/Model Y 去年第四季交付 471,930 輛，低於分析師預期的 484,575 輛，同期其他車款交付 23,640 輛，遠不及分析師預估的 26,475 輛。

至於產量，特斯拉第四季生產 459,445 輛車，低於華爾街分析師預估的 505,239 輛，Model 3/Model Y 在該季生產 436,718 輛，低於分析師預估的生產 481,306 輛，其他車款生產 22,727 輛，低於分析師預估的 22,790 輛。

有分析指出，由於特斯拉的自動駕駛技術仍需數年才能問世，因此該公司不得不依靠現有的評價電動車和 Cybertruck 來推動近期的銷售成長，然而這種以梯形不銹鋼外觀著稱的卡車一直顯示出需求疲軟的跡象。

與此同時，數據研究公司 JATO Dynamics 的數據顯示，由於福斯集團 (Volkswagen Group) 的激烈競爭，去年 10 月特斯拉汽車在歐洲的註冊量下滑 24%。福斯汽車旗下的 SkodaEnyaq SUV 取代 Model Y，成為該地區最暢銷的電動車。