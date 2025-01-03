儘管Fed啟動降息周期 投資人連續第四年拋售黃金ETF

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-03 01:00

‌



儘管黃金價格屢創新高、美國聯準會 (Fed) 開啟降息周期，投資人仍在 2024 年連續第四年拋售黃金交易所交易基金 (ETF)。投資人在美國去年大選後撤資，黃金 ETF 買盤減弱，一些投資人傾向購買現貨黃金而非 ETF。

雖然 Fed 去年降息的樂觀情緒帶動黃金 ETF 小幅反彈，但 11 月美國總統大選後終結這一動能。川普勝選後美元走強，導致 ETF 再次遭到拋售，黃金價格從歷史新高下跌，投資人把資金轉向其他領域，包括股票和比特幣。

‌



在政治和經濟不確定期間，投資人通常會選擇黃金避險。這些投資人在 2020 年新冠疫情大流行期間購買黃金 ETF，並在兩年後 Fed 開始升息對抗疫情期間的通膨時開始出售。更高的利率降低黃金吸引力，因為黃金不支付利息。

與此同時，俄烏戰爭和中東衝突帶來的地緣政治風險讓新興市場央行、亞洲投資人和消費者紛紛購買現貨黃金，作為投組多元化和避險工具，這也減少黃金 ETF 的需求。