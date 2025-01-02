傳美國碼頭勞資協商將於下周二重啟談判

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-02 20:25

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根據外媒周四 (2 日) 援引知情人士消息報導，美國國際碼頭工人協會 (International Longshoremen"s Association, ILA) 與美國海運聯盟 (United States Maritime Alliance, USMX) 將於 1 月 7 日重啟勞資協商，因為罷工威脅步步近逼。

對於 1 月中旬前要達成協議的期限，下周二 (7 日) 的協商是個好消息，面臨工人罷工的進口商和出口商也樂見其成，因為罷工將導致美國東部和墨西哥灣沿岸的所有主要港口關閉。

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美國港務局協會 (American Association of Port Authorities, AAPA) 彙編的數據顯示，這些港口約占美國貨櫃總量的一半。

然而，在下周二協商中，雇主是否允許在港口碼頭增加半自動化機器的問題可能再次難以解決。ILA 與 USMX 在去年 10 月初達成初步協議，6 年內加薪 62%，工人也停止為期 3 天的罷工，但技術問題仍未解決。

美國全國零售聯盟 (National Retail Federation, NRF) 負責供應鏈和海關政策的副總裁 Jonathan Gold 日前在社群媒體平台 X 上寫道：「我們希望各方能夠真正達成協議。否則，他們必須再次延期以避免罷工。」

去年 12 月協商陷入僵局

去年 11 月，在舉行僅僅兩天的會議後，ILA 和 USMX 僅會面了兩天就宣布在港口碼頭使用半自動軌道式門式起重機 (Gantry Cranes) 的問題上陷入僵局，並威脅在今年 1 月 15 日臨時延期到期後再次罷工。

這類設備在目前的合約中是允許使用，並且已經在一些由 ILA 運營的碼頭上使用，但工會主席 Harold Daggett 稱，自己不會接受允許任何程度自動化的合約，認為這對碼頭工人的工作構成威脅。