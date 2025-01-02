比特幣今年還有順風局？分析：要注意有可能回檔

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-02 20:38

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根據《巴隆周刊》(Barron"s) 周四 (2 日) 報導，比特幣 2024 年大漲逾 100% 後，看好比特幣的人寄望今年能更上一層樓，然後最近歷史表明，這些多頭可能會失望。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 3.1%，至 96,559.00 美元，比先前略高於 10.8 萬美元的歷史新高低約 12% 左右。

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與此同時，比特幣的漲勢也推高軟體商業公司微策略 (MicroStrategy)(MSTR-US) 的股價，自該公司於 2020 年開始大量購買比特幣以來，已成為比特幣的代名詞。該股周四盤前上漲逾 4%。

幾檔比特幣現貨交易所交易基金 (ETF) 的推出以及候任總統川普將鬆綁數位資產監管的預期，都幫助比特幣在 2024 年達到新的高度。比特幣大漲約 120%，連續第二年實現 3 位數的報酬率。

加密貨幣投資人的共識似乎是，這些因素將在 2025 年繼續推高價格。加密交易公司 Galaxy Digital 的研究主管 Alex Thorn 預估，該款數位貨幣將在 6 個月內突破 15 萬美元，並在 2025 年年底前測試或達到 18.5 萬美元的水準。

儘管如此，投資人應該保持謹慎，對其他任何資產來說，連續幾年超過 100% 的漲幅都是不可持續的。最近的歷史表明，任何拋售都可能有多劇烈：比特幣在 2020 年 1 月至 2021 年 11 月期間上漲約 700%，達到 64,000 美元以上，然後在高通膨和利率上升引發的殘酷拋售中跌至 17,000 美元以下。

雖然一個對加密貨幣友好的總統對比特幣來說不是一件壞事，但宏觀經濟因素可能會考驗數位資產市場。通膨率仍高於聯準會 (Fed) 的 2% 目標，Fed 主席鮑爾上月向市場暗示今年可能不會大幅降息。