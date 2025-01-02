中國電動車價格戰持續 車企延長購車優惠方案

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-02 19:19

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理想汽車周四宣布，每輛電動車將有人民幣 1.5 萬元 (2,055 美元) 的現金補貼，以及 3 年零利率貸款；蔚來汽車日前也推出類似無利息購車貸款方案。

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報導指出，這些激勵措施旨在鼓勵消費者在中國政府新年補貼計畫開始前購買汽車。截至去年 12 月中旬，已售出的 5,20 多萬輛汽車受惠於政府的補貼。

中國已暗示 2025 年擴大消費品以舊換新，但在全國實施政策的具體細節仍不清楚。南京市本周稍早表示，今年將繼續為每輛車提供高達人民幣 4,000 元的補貼。

據了解，中國政府已同意今年發行價值人民幣 3 兆元的特別公債，北京正加大財政刺激力道，部分透過補貼計畫重振步履蹣跚的經濟。

中國電動車冠軍比亞迪自去年 12 月以來一直在為兩款車型提供高達 11.5% 的折扣，一款是混合動力車型，一款是電動車。到 2024 年，比亞迪的全球銷售量可能會超過福特 (F-US) 和本田汽車 (Honda)。

去年引發價格戰的特斯拉將其最暢銷的 Y 型車在中國的未償還貸款優惠人民幣 1 萬元延長至本月底。

在中國，電動車和插電式混合動力車 (統稱為新能源車) 的銷量去年超過 1,000 萬輛，這要歸功於政府對每輛新能源車最高 2 萬元的補貼。