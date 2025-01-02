美股ETF今年還能順風順水？華爾街分析師這麼看

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-02 19:58

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美國交易所交易基金 (ETF)2024 年迎來創紀錄的 1.1 兆美元資金流入，為 35 年以來資金流入最多的一次，接近 2023 年 5,970 億美元的一倍，然而 2025 年的成長前景恐面臨更多障礙。

分析師：不是每檔 ETF 都吸引投資人 今年數量將急遽減少

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華爾街分析師將這些產品的受歡迎程度歸因於以下因素：美國的牛市、創新的加密貨幣和基於選擇權的產品的出現，以及投資人越來越喜歡低成本、流動性強的 ETF 而非共同基金。

現在，雖然許多投資人認為 ETF 將在 2025 年超過 2024 年的紀錄，但他們正在謹慎留意一連串新的挑戰，從如何在日益擁擠的 ETF 領域嶄露頭角，到始終存在的創新問題。

晨星 (Morningstar)ETF 分析師 Bryan Armour 表示：「我認為新產品開發可能超過投資人對其中一些最複雜策略的興趣，並不是每個產品都能吸引投資人。 」

事實上，Armour 對 2025 年的預測之一是，市場可能會看到創紀錄數量的 ETF 收掉。雖然資產管理公司在 2024 年收掉約 186 檔基金，其中 91% 的基金資產不到 2.5 億美元，但 Armour 預估這一數字明年將飆升，超過 2023 年創下的 253 檔的紀錄。

Armour 指出，有太多的產品開發且很多 ETF 無法生存下來實現盈利，因為它們沒有足夠獨特和有吸引力的東西來吸引資產。

Cerulli Research 的數據顯示，2023 年是 ETF 平均壽命下降的第一年，到 2024 年初，ETF 的平均壽命已經降至 5 年以下。

Cerulli 副董事 Matt Apkarian 說：「公司意識到，他們必須更快地關閉那些不能吸引資產的基金，並重新布署資源。」

還是有許多看好的理由

儘管如此，業內人士表示，有許多理由看好這個行業。根據產業研究和諮詢公司 ETFGI 的數據，截至 2024 年 12 月 27 日，該產業的全球資產規模已從 2023 年 12 月 31 日的 11.6 兆美元躍升至 14 兆美元。

道富環球投資管理公司 (State Street Global Advisors)SPDR 美洲研究主管 Matthew Bartolini 表示，截至 2024 年最後一個完整周，新推出的 ETF 數量達到 714 檔，其中包括 12 檔現貨比特幣產品。相比之下，2023 年為 543 檔，2021 年為 480 檔。

ETF 數量的激增，在一定程度上可以追溯到人們對使用選擇權來管理、限制甚至加劇風險的產品的興趣激增。緩衝和定義結果 ETF 的激增是 2024 年最大的特點之一。這些 ETF 利用選擇權在上行潛力和下行風險之間進行交易，或達到目標報酬。

高盛資本管理公司 (Goldman Sachs capital Management)ETF 分銷和資本市場全球主管 Brendan McCarthy 表示：「我們將在 2025 年第一季帶著一款緩衝 ETF 產品進入這個市場。」

成立兩年的 GraniteShares 2x Long Nvidia ETF(NVDL-US) 提供投資人的每日報酬率是輝達 (NVDA-US) 的一倍。該基金在 2024 年上漲 177%，在這一年吸引超過 35 億美元的新資產，使總資產達到近 60 億美元。