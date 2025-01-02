美上周初領失業金人數降至21.1萬 寫8個月新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-02 23:10

‌



美國勞工部 (DOL) 周四 (2 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數降至 8 個月新低，反映出就業市場的裁員幅度相對較小、去年底失業率較低，就業市場仍保持彈性。

上周初領失業金人數降至 8 個月新低。(圖：ZeroHedge)

‌



截至 12 月 28 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.1 萬人，低於市場預期的 22.2 萬人，較修正後前值 22 萬人減少 9 千人，4 周移動平均值報 22.325 萬人。

截至 12 月 21 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 184.4 萬人，創 3 個月新低，低於市場預期的 189 萬人，較修正後前值 189.6 萬人減少 5.2 萬人，4 周移動平均值報 188.075 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

市場分析指出，初領失業金人數在年底前後往往波動較大，不過整體趨勢仍與就業市場穩步放緩的速度保持一致，不意味著經濟狀況惡化。

值得注意的是，儘管上周續領失業金人數出人意料下滑，但近期仍呈上升趨勢，有望連兩年上升，在經濟衰退外的歷史上來看是相當罕見的，一方面也反映出就業市場降溫狀況。

在過去的 50 年裡，續領失業金人數的連續成長只發生在經濟衰退和大規模裁員時期。然而，過去幾年出現了一個不同的勞動市場：雇主大多留住其員工，但招募規模沒有過去那麼大。這意味著失業的人需要更長的時間才能找到工作。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾去年 12 月將美國勞動市場描述為「穩健態勢」。不過去年夏季美國失業率飆升拉響警報，讓決策者在 9 月將利率下調 0.5 個百分點，以幫助支持就業。