美去年12月製造業PMI終值超預期升至49.4 未來一年樂觀情緒卻下滑

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-03 02:30

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標普全球 (S&P Global) 周四 (2 日) 公布最新數據顯示，美國去年 12 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值小幅上修，儘管沒有最初調查顯示的這麼差，但仍略低於 11 月的水準，連續第六個月在 50 榮枯線下。

具體來看，美國 12 月 Markit 製造業 PMI 終值報 49.4，高於經濟學家和初值的 48.3，略低於 11 月前值 49.7，比去年同期的 47.9 有所成長。

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報告還顯示，美國製造業生產以 18 個月以來最快速度下滑，而投入成本通膨明顯加速。整個產業的商業信心在 11 月躍升後出現惡化，因企業擔心投入價格上漲，通膨可能再次回升，未來一年利率恐怕不會像之前預想的那樣大幅下調。

標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，12 月份製造業新訂單增速「令人失望」。儘管隨著圍繞大選的不確定性過去，11 月份訂單量接近穩定，客戶需求復甦，但事實證明，這種緩解是暫時的。工廠報告稱，銷售和諮詢低迷，尤其是在出口方面。

樂觀的一面是，製造業就業人數連續第二個月小幅成長，企業大多預期業務將在新年初回升。Williamson 稱，製造商「寄望於新政府將放鬆監管、減輕稅收負擔，並透過關稅提振對美國製造商品的需求」。