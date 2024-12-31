2025年電子股王道仍是AI 4大領域近期股價拉回醞釀甜蜜買點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-31 12:13

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第一金投顧今 (31) 日發布明 (2025) 年台股高點估計值上看 26500 點，電子投資主軸仍圍繞 AI 產業，未來台廠相關供應鏈包括 AI 晶片、伺服器零組件與組裝、散熱模組、連接器等領域營收逐步成長可期，股價於「近期拉回產生甜蜜買點」。

第一金投顧說明，AI 產業蓬勃發展已兩年，軟硬體應用逐漸成熟，近期除了三星、聯發科 (2454-TW) 陸續推出 AI 手機晶片，明年 Intel、AMD、Qualcomm 等將續推下一代 AI 處理器，Nvidia 也聯手聯發科推 Arm 處理器，2025 年有望看到 AI PC、AI 手機滲透率大幅提升。

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據研調機構統計，NVIDIA Blackwell 系列伺服器在初期主要供應北美的幾大雲端服務供應商 (CSP) 客戶，預估需求達到 4-6 萬機櫃，對高階 AI 伺服器的需求十分強勁，這些伺服器組裝主要鴻海 (2317-TW) 和廣達 (2382-TW) 負責。