〈電子五哥營收〉廣達受惠NB、通用型伺服器帶動 11月營收1413億元寫新猷

廣達 ( 2382-TW ) 今 (9) 日公告 11 月營收達 1413.54 億元，年月雙增。廣達管理層指出，11 月 NB 出貨暢旺，較 10 月月增逾 1 成，加上通用型伺服器帶動，11 月營收表現亮眼，寫下歷史同期新高。

廣達 11 月營收 1413.54 億元，月增 4%，年增 36.4%；累計今年 1 至 11 月營收 1.27 兆元，年增 28%。至於 11 月筆電出貨狀況，廣達管理層說明，11 月筆電出貨 360 萬台，月增 12.5%，年減 5.26%。

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廣達指出，雖然 11 月 NB 出貨表現亮眼，不過第四季展望仍為持續法說看法，預期第四季 NB 出貨將季減雙位數百分比，全年則將衰退個位數百分比。

另外，廣達旺年會將於明年 1 月 2 日於南港展覽館登場，卡司也曝光，將由阿 Ken、楊小黎主持，也邀請歌手 9m88、理想混蛋以及伍佰開唱。