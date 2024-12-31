由租轉買 高技決議5.6億元以內在桃園購買廠區供擴充

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-31 09:54

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PCB 廠高技 (5439-TW)2024 年下半年營運回升跡象明顯，且法人預估其第四季營收可望較上季回升，高技董事會並決議在 5.6 億元金額內買下公司附近 1293.49 坪土地及廠區，這是 2024 年年底繼旭軟 (3390-TW) 決定購置自有廠房後，另一件 PCB 相關業者在桃園的擴充的地產交易案。

高技董事會決議向杉信實業購置的廠區，包括 1293.49 坪土地及 1941.08 坪廠房，爲 3 層樓建築，一樓爲射出成型廠，由高技現承租 2 樓廠房使用於 PCB 後段製程，在原業主有意出售的情況下，高技董事並決議在 5.6 億元金額內買下整個廠區， 供未來擴充使用。

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高技對於此一資產購置案，將見以銀行融資支應。

而旭軟公司爲集中生產，決議以 3.5 億元買下龜山廠毗鄰的金琦豐紡織廠廠房、土地資產，公司預計再投入 1 億元資金改善其機電等設備，預計將在 2025 年投入生產。

旭軟的此一增加 4.5 億元的資本支出案，增購置 1257 坪土地及 901 坪廠房，主要爲將在外承租用於進行後段生產二廠及間接支援生產的三廠遷入集中在自有的新購廠房生產。其中二廠的租約將在明年 8 月到期。

高技 2024 年 11 月營收以 4.3 億元創歷史單月新高，月增 5.5%，年增 4.48%；高技 2024 年 1-11 月營收 38.21 億元，年減 5.59%。

PCB 廠高技目前四大應用產品線包括電工、網通、車用及半導體，其中並以網通應用出貨較佳，而高技在 10 月營收突破 4 億元，創 2024 年以來單月新高後，11 月營收再改寫歷史新高。