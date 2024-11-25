雲象科技11/26登興櫃 廣達持股15%為最大法人股東

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-25 18:38

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專注於數位病理與 AI 醫療解決方案的雲象科技 (7803-TW)，將於 11 月 26 日以每股 23 元登錄興櫃，日前剛完成最新一輪共計 7.65 億元的募資，吸引包括廣達 (2382-TW)、中華開發、國泰創投等企業投資，其中廣達持股 15.03%，為最大法人股東。

根據雲象科技持股比例，廣達持股 15.03%，國泰創投 7.3%，國泰醫院 3.82%，中華開發生醫基金 3%，群創開發基金 3%。

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雲象核心產品包括「aetherSlide 數位病理平台」、「aetherAI Hema 骨髓抹片分析系統」和 「aetherAI Endo 大腸瘜肉偵測系統」，可應用於檢測胃癌、肺癌、血癌、大腸癌等多種癌症範疇。

其中，數位病理平台整併多項 AI 模組，提供全玻片影像管理、註解與 AI 推論功能，可以支援淋巴結轉移檢測，以及乳癌免疫組織化學定量分析等應用，協助醫師更快速且精準找出轉移區域，並自動計算淋巴結轉移數量，產出定量分析報告。

執行長葉肇元進一步說明，雲象主要提供大型數位系統解決方案，扮演顧問的角色，且除了提供軟體相關服務外，硬體方面則大多採用廣達旗下雲達的產品，目前使用雲達產品的占比達 5 成。

葉肇元提到，雲達提供測試用電腦，並透過雲達硬體測試軟體的效能，這是其他廠商無法辦到的，且在出貨前就已將軟體導入並經過測試，可以節省很多在客戶端安裝的時間。

葉肇元指出，目前雲象產品許可證約有 10 張，不過他強調，許可證張數不能代表營收狀況，尤其雲象建置的屬於大型數位病理系統，即便單一張許可證便可顯著貢獻營收。今年訂單數也較去年大幅成長，德國法蘭克福大學為最大的專案，不過建置時間通常需 6 至 9 個月，預估明年營收才會逐步發酵。

另外，雲象骨髓抹片分析系統，透過 AI 技術實現骨髓細胞的自動分類與計數，大幅提升診斷效率，與台大醫院共同合作的「骨髓抹片 AI 分類計數」已獲衛福部與歐盟 CE 核准，取得醫材許可證，是該領域全球首例，且同時獲兩地認證的 AI 醫材。

雲象表示，此分析可完成自動分類計數，快速提供量化、可反覆驗證、客觀一致性的數據，協助醫師判讀，提升精準醫療，且可望因取證商轉應用落地，得到大規模導入機會。

雲象主要客戶涵蓋台灣及國際一流醫療機構，包括臺大醫院、長庚醫院、臺北榮民總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院、童綜合醫院等國內醫學中心，以及德國圖賓根大學醫院、法蘭克福大學醫院、日本國立癌症研究中心東病院等國際權威醫療機構。

根據 Persistence Market Research 報告指出，全球數位病理市場在 2024 年的規模為 81 億美元，預計到 2031 年將達到 195 億美元，年複合成長率 (CAGR) 為 13.5%。